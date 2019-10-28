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Хэмилтон из Mercedes выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1»

Гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем 18-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Мексики. Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал девятым по итогам гонки, однако получил 10-секундный штраф за столкновение с немцем Нико Хюлькенбергом из Reno и спустился на 11-е место.

Второе место в гонке занял немецкий пилот Себастьян Феттель команды Ferrari. Третьим стал напарник Хэмилтона по Mercedes финн Вальттери Боттас.

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