Курдский вопрос

Как многомилионный народ, не имеющий своего государства, борется за независимость

Курды — один из древнейших народов мира. Территория Курдистана разделена на четыре части: между Турцией (до 20 млн курдов), Ираном (около 12 млн), Ираком (более 5,5 млн) и Сирией (до 3 млн). Более 1 млн курдов проживают в Западной Европе (главным образом в Германии).

Курдское движение за независимость сформировалось в конце XIX века, активно развивалось после 1920 года, когда был заключен Севрский мирный договор между Османской империей и Антантой. Согласно ему, предполагалось создание независимого Курдистана, однако договор не был ратифицирован.

В 1945 году вопрос о независимости поднимался курдами на конференции в Сан-Франциско, но союзники снова решили не дробить регион. С 1961 по 1975 год в Ираке происходило Сентябрьское восстание курдов, в результате которого они добились от центрального правительства Ирака права на автономию.

В Сирии в 1957 году была основана Демократическая партия Сирийского Курдистана, целями которой провозглашались защита культурных традиций курдов, борьба за экономический прогресс и демократические перемены в Сирии. ДПСК не была признана сирийскими властями и осталась подпольной организацией.

В 1980-х годах в Ираке Саддам Хусейн проводил в отношении курдов репрессивную политику, уничтожая их города и проводя массовые казни. После его поражения в первой войне в Персидском заливе в 1991 году правительственные войска были выведены из Иракского Курдистана, регион стал де-факто функционировать автономно.

В 2003 году курдские вооруженные формирования — пешмерга активно поддержали военную операцию по свержению режима Саддама Хусейна. В 2005 году была принята Конституция Ирака, закрепившая широкую автономию Иракского Курдистана с правом иметь собственную армию и распоряжаться нефтяными доходами (в автономии находится более 30% нефтяных запасов Ирака).

В Турции за политические права курдов и создание курдской автономии в стране с 1980-х годов активно борется Рабочая партия Курдистана (РПК) и ее военное крыло — «Народные силы обороны». РПК признана террористической организацией Турцией и многими другими странами мира, а также Евросоюзом.

С начала 2014 года курдские ополченцы участвовали в военной операции против «Исламского государства» (запрещено в России) в Ираке и Сирии. В том же 2014 году сирийские курды объявили о создании на севере Сирии собственной автономии под названием Рожава. Официальный Дамаск не признал автономию, но не препятствовал ее функционированию. Территория Сирийского Курдистана контролируется Высшим курдским советом и связанными с ними вооруженными отрядами народной самообороны (YPG).

В апреле 2015 года сирийские власти заявляли о готовности обсуждать с курдами условия предоставления им автономии после завершения конфликта в стране. В ответ на успехи курдов и расширение территории Сирийского Курдистана власти Турции неоднократно требовали создания вдоль границы со стороны сирийской территории буферной зоны. С августа 2016 года по март 2017 года турецкая армия провела военную операцию в провинции Алеппо при поддержке Свободной сирийской армии. Одной из ее задач было уничтожение «террористических групп сирийских курдов, угрожающих Турции». 29 августа вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш назвал целью операции «помешать созданию курдами коридора от Ирака до Средиземного моря».

Последней на сегодня стала операция «Источник мира», которую армия Турции начала против курдов на севере Сирии 9 октября 2019 года.

Подготовил Информационный центр “Ъ”