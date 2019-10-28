Против взлома нет приема

Мировые утечки баз данных поражают своими масштабами

В период с ноября 2013 по декабрь 2014 года хакеры похитили персональные данные 110 млн клиентов компании Target, владеющей третьей по величине торговой сетью США. У злоумышленников оказались номера телефонов, электронные и почтовые адреса, номера и PIN-коды кредитных и дебетовых карт. Американские финансовые институты оценили убытки в размере более 200 млн долларов.

В феврале 2014 года хакерской атаке подверглась американская компания eBay, владеющая одной из основных онлайн-площадок по купле-продаже товаров. В руки злоумышленников попали пароли и персональные данные 145 млн пользователей сервиса.

В августе 2014 года эксперты по компьютерной безопасности американской компании Hold Security обвинили группу российских хакеров в организации крупнейшего в истории хищения персональных данных. Членам преступной группировки удалось получить доступ к 1,2 млрд паролей и более 500 млн адресов электронной почты пользователей по всему миру.

В ноябре 2014 года злоумышленники взломали серверы киностудии Sony Pictures Entertainment. В Сеть, в частности, попали персональные данные нескольких тысяч сотрудников, внутренняя переписка, в которой топ-менеджеры компании нелицеприятно отзывались о президенте США Бараке Обаме. В свободном доступе также появились некоторые фильмы, включая сценарий следующей картины о Джеймсе Бонде.

В июле 2015 года был взломан сайт Ashley Madison, специализирующийся на тайных знакомствах людей, находящихся в браке. В распоряжении хакеров оказались около 37 млн имен пользователей. После этого был предъявлен групповой иск в США с обвинениями в причинении морального ущерба. В ноябре 2016 года специалисты по информационной безопасности из LeakedSource заявили о взломе 412 млн аккаунтов в сети международных знакомств AdultFriendFinder и нескольких других сайтов для взрослых.

В ноябре 2015 года был взломан сервер американского телекоммуникационного провайдера Securus Technologies. Представителям СМИ передали более 70 млн регистрационных записей о телефонных звонках и порядка 144 тысяч аудиозаписей телефонных разговоров американских заключенных.

В апреле 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал расследование, основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Архив был получен от анонимного источника и охватил период с 1977 по 2015 год. В нем говорилось об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще более ста политиков и знаменитостей из 50 стран.

В ноябре 2017 года стало известно, что компания Uber Technologies Inc заплатила хакерам 100 тысяч долларов за молчание, чтобы скрыть хищение личных данных 57 млн клиентов и водителей.

В марте 2018 года стало известно, что британской аналитической компании Cambridge Analytica, работавшей с предвыборным штабом кандидата в президенты США Дональда Трампа, удалось собрать личные сведения 87 млн пользователей Facebook. Их использовали для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. В июле 2019 года на Facebook был наложен рекордный штраф в 5 млрд долларов, прибыль соцсети в первом полугодии снизилась вдвое.

Подготовил Артем Косенок