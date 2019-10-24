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Subaru показала прототип нового универсала Levorg

Компания Subaru на автосалоне в Токио показала прототип универсала Levorg нового поколения.

Дизайн кузова выполнен в стиле модели текущей генерации, но технически автомобиль изменится серьезней, поскольку машину построят на базе Subaru Impreza последнего поколения. Также Levorg первым среди Subaru получит новый 1,8-литровый бензиновый оппозитный турбомотор.

Универсал оснастят модернизированным комплексом активной безопасности EyeSight, который включает в себя новую стереокамеру с более широким углом обзора, четыре радара. Новинку укомплектуют адаптивным круиз-контролем, связанным с навигацией — автомобиль будет подстраивать скорость в зависимости от рельефа впереди.

Премьера серийного Subaru Levorg состоится в ближайшее время, а в продажу универсал на японском рынке поступит во второй половине 2020 года.

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