Зимой и осенью в любом случае главный предмет женского гардероба — пальто. Так что очень хорошо, что есть бренд, сделавший их своим специалитетом.

Истории поразительного и стабильного успеха MaxMara уже 68 лет. За годы существования бренд стал не просто всемирно известным, но и влияющим на модные тренды. И при этом он по-прежнему делает очень коммерческие коллекции из вещей, которые действительно легко носить. Да, концепция изменилась. Если в первые годы своего существования MaxMara позиционировался как бренд готовой одежды для жен состоятельных и образованных мужчин, то теперь большинство его клиенток сами по себе состоятельные и образованные женщины. Но им по-прежнему нужны хорошие пальто, с создания которых и начинался MaxMara. Пальто и посвятил коллекцию этого сезона нынешний креативный директор бренда Ян Гриффитс.

Конечно же, в этой коллекции много другой необходимой в гардеробе современной самостоятельной женщины одежды. Всевозможные джемперы и свитеры — разной длины, но обязательно объемные. Юбки-карандаши. Брюки — узкие, чтобы носить их с высокими жесткими ботфортами, и широкие, с защипами у пояса, в духе 1940-х. Но в этот раз Ян Гриффитс наглядно демонстрирует, что современное пальто стало вещью, способной полностью держать цельный образ. Служить своеобразным символом силы и статуса. Словом, быть своеобразной современной заменой мантии или ризы. Недаром во время дефиле многие пальто демонстрировали надетыми поверх сшитых из той же материи мощных пиджаков в мужском стиле, вполне способных служить верхней одеждой. Подобная многослойность не только весьма практична в промозглую погоду, но и подсознательно напоминает о ритуальных одеяниях.

В этой коллекции MaxMara есть практически все виды модных пальто. Длинные и укороченные. Двубортные и однобортные. Лаконичные и с множеством объемных накладных карманов. Напоминающие рабочие жилеты и сделанные в виде кейпов. Сшитые из гладкой ткани и мохнатые. Нейтральных классических цветов и пронзительно-яркие. Но неизменно одно — все они, если можно так выразиться, «пальто силы». Они объемны как минимум в районе плеч, они обращают на себя внимание и помогают держать дистанцию. Ну и что самое важное, конечно,— они красивы.

Марина Прохорова