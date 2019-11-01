Это о любви. Все вещи в коллекции Valentino очень конкретно и декларативно посвящены любви, наглядно и с почти неуловимой постироничностью. Главные принты на них заявляют об этом столь же прямо, как если бы были напечатаны в виде лозунгов на футболках.

«Поцелуй» Огюста Родена — одно из самых узнаваемых и тиражируемых поп-культурой изображений, причем, в отличие от прочих, оно в принципе и было так задумано — скандальный сюжет и презентация на Всемирной выставке 1889 года. Обрамляющие фотопринт поцелуя громадные кроваво-красные и четко прорисованные розы и бабочки — не просто один из наиболее знаковых поп-панковских сюжетов, но и в этой стилистике распространенный мотив для сентиментальных татуировок. Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли сослался на веяние времени. По его словам, люди сейчас ищут воплощение своих конкретных мечтаний, а не что-то отдаленное.

Конечно же, коллекция Valentino много сложнее, чем продекларированные в главных образах простые эмоции. Главным источником вдохновения для Пиччоли стал современный шотландский поэт и художник Роберт Монтгомери. Ему и еще трем молодым поэтам с декларативно говорящими псевдонимами — Грете Белламакине, Мустафе Поэту и Ирсе Дейли-Уорд — был заказан сборник изречений «Валентино о любви». Фразы из него на самом деле вышиты на одежде и аксессуарах коллекции — но незаметно, в потайных местах, только для удовольствия владелиц. И самое главное для Valentino — над подиумом светилась копия самой известной работы Роберта Монтгомери — выложенные неоновыми буквами слова: «люди, которых вы любите, становятся призраками внутри вас, и так вы оставляете их жить».

При этом собственно коллекция Valentino вполне типична для нынешней стилистики бренда. Она вполне практична, коммерчески оправдана и отвечает критериям хорошего вкуса, несмотря на все заигрывания с вульгарной сентиментальностью. Костюмы отлично скроены и сшиты, платья и пальто легки, обманчиво просты по фасонам и производят цельное, внятное впечатление. Все вещи придуманы так, что их в принципе легко носить. Но при этом в них есть обязательное для римского бренда Valentino ощущение роскоши и сдержанной, но все равно видимой невооруженным глазом торжественной пышности.

Марина Прохорова