Коллекция на этот раз посвящена Карлу Лагерфельду, который был главным дизайнером бренда дважды, в 1966–1983 и 1992–1997 годах.

Конечно же, создать специальную коллекцию-оммаж нынешний креативный директор Chloe Наташа Рамсей-Леви не успела бы — со дня смерти дизайнера до показа прошло девять дней. Но по большому счету специальных усилий и не потребовалось. Наташа Рамсей-Леви очень внимательно и бережно относится к архивам модного дома, стараясь сохранить и сделать максимально узнаваемой стилистику бренда. А эта стилистика очень связана с работой Карла Лагерфельда. И поскольку коллекция нынешнего сезона инспирирована модой 1970-х, источником вдохновения автоматически стали именно созданные Лагерфельдом вещи.

Как и всегда, основу коллекции составляют легкие платья, которые принято называть девичьими — хотя, конечно же, дифференцирование по возрасту страшно устарело. Шелковые и хлопчатые, скроенные нарочито сложно — с подчеркнутой и почти заниженной линией талии, с рукавами-окороками, воланами, круглыми кокетками и асимметричной драпировкой у пояса. Вообще у Наташи Рамсей-Леви много усложнений — карманы на блейзерах пришиты по диагонали, чуть расклешенные книзу обуженные брюки так длинны, что драпируются вокруг щиколоток. В этом сезоне очень красивы ткани с мелким, малоконтрастным принтом, платья из них как будто переливаются, а рисунок кажется объемным. Кроме того, в коллекции заслуживают внимания прекрасные и очень ценящиеся джинсы Chloe (да и вся одежда из синего денима), объемный трикотаж, ловко сидящие брюки карго и твидовые приталенные пиджаки — они явно напоминают об английской традиции охотничьих костюмов, но в офранцуженном варианте.

Для Chloe всегда были важны аксессуары. И в этот раз внимания заслуживают и вполне разнообразная сезонная коллекция сумок, и сапоги из кожи и трикотажа в резинку с квадратными носами и широкими расклешенными каблуками — но и бижутерия. Главная современная тема Chloe — переосмысление палеолитических и варварских украшений, от неолитических венер и ожерелий с зубами до скифских золотых гривен и браслетов с лошадиными головами. Это очень красиво и действительно узнаваемо.

Марина Прохорова