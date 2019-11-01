Новая коллекция — впечатление от личного сада Дриса Ван Нотена, действительно прекрасного. Этот сад можно увидеть в посвященном дизайнеру документальном фильме, снятом Райнером Хольцемером в 2017 году.

Готовя коллекцию нынешнего сезона, команда Dries Van Noten действительно работала в этом саду — подрезала осенние цветы и фотографировала их. Розы, асфодели, сикоморы из сада Дриса Ван Нотена при всей своей натуралистичности на вещах, созданных дизайнером, выглядят совершенно мистически — и, судя по их библейскому набору, неслучайно. Эта осенняя флора как будто светится на сумрачном дымно-сером фоне основного цвета коллекции.

Вообще, общее настроение коллекции Dries Van Noten этого сезона очень драматическое — сам дизайнер, комментируя ее, говорит о том, что времена становятся год от года все тяжелее, и тревоги в этой коллекции отражаются. Поэтому цветы, травы и деревья на этот раз совершенно очищены от сладостной романтичности. Они тревожно полыхают желтым, сиреневым, оранжево-розовым на графитовом фоне, просвечивают сквозь легкую органзу. Они выглядят действительно осенними: деревья пламенеют, листья цветов пожухли, почернели и свернулись. Все это очень узнаваемо — тонко, возвышенно и умно. И хорошо объясняет, почему мы все любим Дриса Ван Нотена и всегда надеемся на его новые коллекции. А он нас не подводит.

Основа коллекции Dries Van Noten также хороша — впрочем, дизайнер всегда, даже самые романтичные свои коллекции делал в расчете на обычную жизнь. В коллекции много прекрасных костюмов, в основном серых, в тонкую меловую полоску. Переливающиеся плащи из шанжана, однотонные шерстяные и цветастые шелковые пальто, большие пуховики и обреченные на популярность двухцветные, переливающиеся зеленым и красным меха. Шелковые блузки и платья, разумеется. Гладкие цветные туфли и сапоги и пухлые стеганые сумки, страшно модные в этом сезоне. Все эти вещи придуманы и сшиты почти правильно, с теми крохотными отступлениями от привычных пропорций и принципов моделирования, которые отличают больших дизайнеров, а поэтому становятся любимыми и узнаваемыми. По этой коллекции видно, насколько Dries Van Noten является модным брендом, следующим главным трендам сезона,— и насколько он при этом сохраняет индивидуальность и обаяние.

Марина Прохорова