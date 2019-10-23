В Кировской области появится научно-образовательный центр «Биополис»

В Оричевском районе Кировской области будет создан биотехнологичесекий и иммунобиологический научно-образовательный центр «Биолполис». Основной его задачей станет развитие биофармацевтической промышленности региона, сообщает пресс-служба правительства области.

«Более глобальная задача – развитие отечественного рынка фармацевтических препаратов и повышение качества лечения пациентов»,– сообщил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, который возглавил управляющий совет «Биополиса». Председателем наблюдательного совета НОЦа стал глава Кировской области Игорь Васильев, экспертный совет возглавил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Участниками «Биополиса» стали фармацевтические компании «Нанолек» и «Инвак», Курчатовский институт, научный центр исследований имени Чумакова Российской академии наук, Российский фонд фундаментальных исследований, Кировский государственный медицинский университет, Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Вятский государственный университет.

Предполагается, что на территории «Биополиса» будут разрабатывать производство новых препаратов полного цикла (вакцин, препаратов для лечения социально значимых заболеваний, препаратов в области животноводства и растениеводства), а также готовить научные, технологические и управленческие кадры. Кроме того, там появится самостоятельный муниципалитет с жилыми кварталами.

Анастасия Еремина