Мир стал глобальным в 30-е годы XX века. Вместе с дальней авиацией и так и не коронованным британским королем Эдуардом VIII, который первым из Виндзоров сел на самолет.

Эдуард предпочел королевскому титулу герцогский, женился на разведенной американке и прожил большую часть жизни за пределами стран Британского Содружества.

Его отречение по времени совпало с рекламной кампанией разрыхлителя в США. «Чудо для выпечки» пропагандировалось с такой эмоцией, как будто это была высадка на Луну.

В каком-то смысле так оно и было. Циолковский в Калуге и Вернер фон Браун в Куммерсдорфе уже чертили схемы летательных аппаратов, способных принести человечеству Луну. А в бытовом смысле глобализация мира выражалась в общедоступности бананов. Как раз к тридцатым годам их научились транспортировать из Латинской Америки в нормальном состоянии в любую часть света. Рекламная кампания разрыхлителя на родине будущей жены Эдуарда VIII Уоллис Симпсон шла через рецепт бананового хлеба.

Бананы впервые появились в США в 1870-х и использовались в основном как ингредиент для кулинарии. К 1930-м они стали общедоступными и тут чрезвычайно пригодились американскому обществу, переживавшему Великую депрессию. Они в буквальном смысле подсластили этот печальный период в истории. Ну и заодно помогли продвижению разрыхлителя, со временем ставшего символом американской выпечки.

Для классического бананового хлеба надо взять три-четыре очень спелых банана. Таких, которые уже покрыты черными точками снаружи и темными пятнами внутри. Бананы надо размять вилкой (можно, разумеется, и при помощи блендера, но тогда мощь разрыхлителя, видимо, не будет так видна).

В глубокой миске смешать муку, разрыхлитель и соль. В другой миске взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром, растительным маслом и молоком. Вылить эту смесь в миску с сухими ингредиентами и тщательно перемешать. Добавить давленые бананы и, например, орехи пекан или изюм. Перелить тесто в смазанную сливочным маслом форму и запекать при температуре 170 градусов 50–60 минут.

В пятидесятые годы стало модно вместо растительного масла добавлять в тесто майонез. И кстати, именно тогда Вернер фон Браун переехал в США и начертил наконец ракету для полетов на Луну.

Банановый хлеб 1 Сливочное масло (20 г) 2 Растительное масло или майонез (200 г) 3 Пшеничная мука (250 г) 4 Разрыхлитель (12 г) 5 Молоко (200 мл) 6 Соль (10 г) 7 Сахар (200 г) 8 Ванильный сахар (20 г) 9 Яйца (3 штуки) 10 Изюм или орехи пекан (150 г) 11 Бананы спелые (4 штуки)

Алексей Зимин — главный редактор сайта «Афиша-Еда»