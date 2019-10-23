Подрядчик за свой счет отремонтирует помещения детсада в Ижевске после недобросовестного выполнения работы

В Ижевске подрядчик за свой счет отремонтирует помещения детского сада после недобросовестного выполнения своей работы. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице во «ВКонтакте».

«История о полной безответственности, безалаберности и халатности. Со вчерашнего дня получаю сообщения от родителей воспитанников детского сада №194 города Ижевска. Ситуация просто чудовищная: с 23 августа 2019 года детский сад был закрыт на ремонт. В результате работы недобросовестного подрядчика зданию причинен дополнительный ущерб, после окончания ремонта кровли потребуются дополнительные внутренние работы», - отметил господин Бречалов.

Подрядчика должны внести в реестр недобросовестных исполнителей. По словам главы региона, компания за свой счет исправит все недочеты и выполнит ремонт помещений внутри сада. Все работы должны завершить к 10 ноября.