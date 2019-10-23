ЕСПЧ обязал Россию выплатить жительнице Воронежа €7,5 тысяч

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить жительнице Воронежа Диане Барсовой €7,5 тыс. морального вреда. Кроме того, страна должна компенсировать €1,7 тыс. судебных расходов. Как установил суд, Россия не выполнила свои обязательства по ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право не подвергаться пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению). Как следует из решения ЕСПЧ, женщину регулярно избивал ее муж. В 2006 году Диана Барсова обратилась в Центральный райсуд Воронежа, однако рассмотрения дела откладывалось из-за его передачи судьям и отсутствия на заседаниях супруга. В 2008 году женщина обратилась в облсуд с жалобой на чрезмерную продолжительность разбирательства и необоснованные задержки, но получила ответ, что нарушений процедуры не было, а дело снова передадут другому судье. В 2009-м суд удовлетворил ходатайство мужа о прекращении производства. Вышестоящие инстанции отклонили апелляционные жалобы женщины, поэтому в 2010 году она обратилась в ЕСПЧ. Россия должна выплатить всю сумму в течение трех месяцев в рублях по курсу, действующему на дату осуществления расчетов, отметили в суде.

О том, почему воронежские адвокаты обратились в европейский суд, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Он уважать ЕСПЧ заставил».

Александр Прытков