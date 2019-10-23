Сотрудники депо Гюмри армянской «дочки» РЖД объявили забастовку

Сотрудники Гюмрийского депо ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД — 100-процентная «дочка» РЖД) объявили забастовку, рассказал «Прайму» пресс-секретарь ЮКЖД Рубен Грдзелян.

«В Гюмрийском локомотивном депо не работают все бригады со вчерашнего дня. Требуют повышения зарплаты на 30%»,— сообщил господин Грдзелян. В комментарии «Sputnik Армения» он рассказал, что зарплата машинистов варьируется в пределах 300–400 тыс. армянских драмов (от 40 тыс. до 53 тыс. руб.).

Вчера с бастующими встречались гендиректор ЮКЖД Сергей Валько и заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Армен Симонян, однако о каких-либо договоренностях между сторонами не сообщается. В связи с забастовкой поезда, направляющиеся из Гюмри и в сторону Гюмри, а также в Тбилиси, фактически простаивают, рассказал Рубен Грдзелян NEWS.am.

В ноябре 2018 года сотрудники депо Гюмри уже объявляли забастовку. Недовольные лишением премий железнодорожники даже прибегали к перекрытию дороги Ереван—Шоржа. После переговоров с руководством им удалось добиться выплат надбавок к зарплатам.