Возле диорамы «Прорыв» в Кировске построят причал для скоростных судов

В 2020 году, в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, власти Ленобласти намерены построить причал для скоростных судов около диорамы «Прорыв» в Кировске. Одновременно с этим откроется речной туристический маршрут по местам боев за Ленинград «Дубровка — Прорыв — крепость Орешек», сообщили в пресс-службе областного правительства.

Предполагается, что пристань разместится на берегу Невы практически напротив музея. В настоящий момент на объекте завершены предпроектные работы, сделаны промеры глубин и геологические изыскания. Инвестор строительства — ООО «Конт» — передал весь пакет документов в местную администрацию. Длина причала составит около 60 метров, к нему смогут швартоваться прогулочные теплоходы и суда на подводных крыльях.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что заключенное Ленобластью соглашение с компанией «Конт» предусматривает инвестиции в размере 1 млрд рублей в течение пяти лет в развитие причальной инфраструктуры.