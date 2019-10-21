Зампреда правительства Ставрополья будут судить за злоупотребление полномочиями

Дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края Ирины Кувалдиной передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, госпожа Кувалдина содействовала своему мужу Павлу Кувалдину, работающему директором колледжа связи, в незаконном получении бюджетных денег. В отношении зампреда было возбуждено дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий), ей грозит до семи лет колонии.

Ирина Кувалдина работает на должности зампреда краевого правительства с 2013 года, она курирует сферы образования и медицины.

Кристина Федичкина