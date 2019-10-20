Главные новости к утру 20 октября

Генеральный директор компании-собственника артели «Сисим» задержан в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при прорыве дамбы в Красноярском крае, сообщают источники. Его имя не называется. О ЧП

Россия может устоять перед резким падением цен на нефть, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация, страна сможет выполнять свои обязательства благодаря значительному золотовалютному резерву. О ценах на нефть

Президент США Дональд Трамп отказался от планов провести саммит G7 на своем курорте Trump National Doral в Майами. Это произошло, по его словам, после того, как «враждебно настроенные СМИ и их союзники-демократы начали бесноваться» из-за этого намерения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не подписал письмо, в котором содержалась просьба к руководству Евросоюза отсрочить выход королевства из него («Брексит»). Вместо него он отправил другой документ, в котором заявил, что не хочет переноса. О «Брексите»

Что нужно знать о «Брексите» Читать далее

Турция договорилась с США о создании зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 км. Она будет контролироваться турецкими войсками. Глубина зоны безопасности будет составлять 32 км. О ситуации в Сирии

Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил создание независимого органа, который будет расследовать случаи, подрывающие целостность биатлона, включая допинговые дела. Решение было принято на внеочередном конгрессе IBU. О реформах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на севере Сирии. Анкара хочет, чтобы сирийские правительственные силы покинули районы, расположенные вблизи турецкой границы, чтобы они могли разместить там до 2 млн беженцев. О приостановке операции Турции в Сирии

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», находящийся сейчас на модернизации, после завершения работ получит больше гиперзвуковых ракет, чем любой другой корабль этого класса, сообщают СМИ. По их данным, оснащенный современными средствами ПВО, корабль в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон».