Джонсон не стал подписывать письмо об отсрочке «Брексита»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не подписал письмо, в котором содержалась просьба к руководству Евросоюза отсрочить выход королевства из него («Брексит»). Вместо него он отправил другой документ, в котором заявил, что не хочет переноса, сообщает AFP со ссылкой на источник в офисе премьера. Господин Джонсон настаивает на выходе из ЕС 31 октября, несмотря на отсутствие поддержки со стороны парламентариев.

Фотокопия неподписанного письма была отправлена. Позже в третьем документе, составленном представителем Великобритании в Евросоюзе Тимом Барроу, было объяснено, что просьбу об отсрочке послали лишь для того, чтобы следовать букве закона.

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что получил запрос о продлении срока по «Брекситу», но в детали вдаваться не стал. «Я начинаю консультации с лидерами ЕС о том, как ответить на документ»,— заявил господин Туск.

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Ранее члены Палаты общин британского парламента приняли поправку об отсрочке выхода страны из состава Евросоюза на три месяца. Поправка была вынесена на голосование Оливером Летвином. Он хотел отложить выход Соединенного Королевства из ЕС вне зависимости от того, удастся ли Лондону и Брюсселю согласовать условия «Брексита». В поддержку его инициативы проголосовали — 322 депутатов, против — 306.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел в 2016 году, «Брексит» поддержали 51,9% проголосовавших. Тогдашний британский премьер Дэвид Кэмерон ушел в отставку. Сменившая его Тереза Мэй достигла с ЕС соглашения о «Брексите», но ее сделка не получила одобрение парламента. Весной 2019 года госпожа Мэй ушла в отставку. Пришедший ей на смену Борис Джонсон 18 октября объявил, что сумел достичь нового соглашения с Брюсселем.

Подробнее — в материале “Ъ” «Борис Джонсон нашел выход через таможню».