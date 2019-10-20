Задержан глава компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбу

Генеральный директор компании-собственника артели «Сисим» задержан в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при прорыве дамбы в Красноярском крае, сообщают информагентства со ссылкой на источники. Его имя не называется. «Да, его задержали»,— сказал собеседник «Интерфакса».

«Есть задержание»,— заявил собеседник ТАСС, назвав задержанного директором компании, которой принадлежит дамба.

«Его везут (в СК региона.— “Ъ”) для следственных действий»,— сообщил собеседник «РИА Новости», гендиректора артели допросят следователи. В ГСУ СК по краю ситуацию не комментируют.

Как сообщил позднее источник ТАСС, помимо директора задержаны еще два сотрудника красноярской артели.

В ночь на 19 октября на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, было затоплено два рабочих общежития временного типа. По данным МЧС, погибли 15 человек, 6 пропали без вести. Понедельник, 21 октября, объявлен днем траура.

Подробнее о ЧП — в материале “Ъ” «Дамба подвела артель».