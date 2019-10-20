Силуанов: Россия выдержит резкое падение цены на нефть

Россия может устоять перед резким падением цен на нефть, заявил в интервью CNBC министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация, страна сможет выполнять свои обязательства благодаря достаточному золотовалютному запасу в течение трех лет без особых потрясений для бюджета.

Господин Силуанов отметил, что ситуация со значительными ценами на нефть не может сохраняться длительный период времени. В качестве примера падения он назвал цифры $30 и $20 за баррель.

По словам министра, понижение цен на нефть скажется на динамике российской экономики, поскольку она тесно связана с нефтяным производством. «Наша задача — сократить зависимость от мировых цен на энергетические ресурсы»,— отметил министр.

Министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что про цену $100 за баррель нефти «все давно забыли». Цены на нефть в долгосрочной перспективе останутся на уровне $50 за баррель, заявил он. Бюджет в 2019-м у нас сверстан исходя из цены $43–45 за баррель»,— сообщил господин Новак.

В начале месяца рублевая цена российской нефти Urals опустилась к минимальной отметке с конца прошлого года — 3,625 тыс. руб. за баррель. За неполные три недели цена упала на 16% на фоне сопоставимого падения долларовых цен и небольшого снижения курса рубля. В сложившейся ситуации до конца года российский бюджет может недополучить до 250 млрд руб. нефтегазовых доходов.

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