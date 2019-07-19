Биатлон будет не только стрелять, но и предупреждать

Международный союз биатлонистов (IBU) приступил к конкретным шагам по реформированию организации с целью преодоления последствий кризиса, вызванного действиями предыдущего руководства федерации. Напомним, что в прошлом году бессменный глава IBU (1993–2018 годы) норвежец Андерс Бессеберг был заподозрен в получении взяток, в том числе от представителей России, и покинул пост. Во избежание повторения таких случаев IBU разработал проект новой «конституции», ключевым параметром которой станет учреждение Biathlon Integrity Unit — структуры, которая будет работать над пресечением и предупреждением любых злоупотреблений, неважно, идет ли речь о допинге, нарушениях в области этики или подозрительных ставках на соревнованиях.

Международный союз биатлонистов утвердил предварительную версию нового устава организации, который IBU называет громко — конституцией. Теперь документ будет передан на рассмотрение всем национальным федерациям, входящим в IBU (55 постоянных и два временных члена). После получения отзывов от них документ будет вынесен на утверждение конгресса IBU, который пройдет 18–20 октября в Мюнхене.

Ключевым параметром реформы является учреждение структуры, именуемой Biathlon Integrity Unit (BIU). Она займется борьбой с любыми негативными явлениями в биатлоне. В отличие от стандартных комиссий по этике или дисциплинарных комиссий, круг полномочий которых, как правило, достаточно ограничен, BIU будет отвечать за пресечение и предупреждение любых факторов, оказывающих негативное влияние на биатлон. Начиная от применения допинга и коррупции и заканчивая контролем активности игроков букмекерских контор, делающих ставки на биатлонные соревнования.

Напомним, что IBU столкнулся с серьезнейшим кризисом весной прошлого года, когда президент союза норвежец Андерс Бессеберг (он возглавлял союз с момента его основания в 1993 году) и генеральный секретарь федерации немка Николь Реш стали фигурантами расследования, проводимого австрийской и норвежской полицией. По версии следствия, в период с 2012 по 2017 год функционеры за взятки на сумму $300 тыс. от заинтересованных лиц скрывали нарушения допингового характера. Кроме того, по его версии, еще €35 тыс. были незаконно выплачены в качестве призовых спортсменам, которые не смогли бы участвовать в соревнованиях, если бы их делам был дан ход. При этом в качестве основных выгодоприобретателей от предполагаемой незаконной деятельности Андерса Бессеберга и Николь Реш назывались российские спортсмены. Чиновников подозревают также в причастности к «продаже» голосов на выборах столицы чемпионата мира 2021 года, на которых победила Тюмень. Напомним также, что в конце 2017 года Союз биатлонистов России (СБР) из-за зафиксированных ранее многочисленных допинговых нарушений, а также на основании данных из доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена был понижен до статуса временного члена. Это накладывает на СБР ряд ограничений. Например, Россия лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов (упомянутого чемпионата мира 2021 года Тюмень лишилась). В правах СБР до сих пор не восстановлен.

Вскоре после начала расследования Андерс Бессеберг и Николь Реш были вынуждены покинуть свои посты, а главой IBU стал Олле Далин, который отметил, что ключевой задачей нового руководства федерации является разделение собственно спортивной работы и надзора за соблюдением правил. Именно то, что функционеры IBU могли влиять на обе сферы, по мнению господина Далина, создало комфортные условия для злоупотреблений.

Отметим, что IBU не первая организация, учреждающая структуру, подобную BIU. Integrity Unit с 2008 года существует в теннисе. IAAF учредила свой Integrity Unit в 2017 году, что интересно, тоже на волне истории с российским допингом. И, как и в случае с СБР, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) до сих пор остается под санкциями.

Александр Петров