СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов», находящийся сейчас на модернизации, после завершения работ получит больше гиперзвуковых ракет, чем любой другой корабль этого класса, сообщает издание Military Watch. По его данным, корабль должен поступить на вооружение военно-морского флота РФ в 2021 году. Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.

ТАРК «Адмирал Нахимов» находится на модернизации с 1999 года, фактически его ремонт начался лишь в 2013 году. В конце 2018 года сообщалось, что корабль планируют вывести на воду в 2020 году.

«Циркон» будет впервые запущен с боевого корабля — фрегата «Адмирал Горшков» — в конце 2019 года, говорили ранее источники. До этого испытания ракеты проводились только с берега. По данным российских СМИ, «Цирконами» вооружат и атомный ракетный крейсер «Петр Великий».