IBU создал орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне

Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил создание независимого органа, который будет расследовать случаи, подрывающие целостность биатлона, включая допинговые дела. Решение было принято на внеочередном конгрессе IBU, передает ТАСС.

Biathlon Integrity Unit (BIU) займется решением вопросов, связанных с антидопингом, нарушением этических норм, ставками и любыми видами манипуляций с результатами. Дела о нарушениях антидопинговых правил будут рассматриваться антидопинговым отделом Спортивного арбитражного суда (CAS). Дела, не связанные с допингом,— общим отделом CAS.

Ранее IBU приступил к конкретным шагам по реформированию организации с целью преодоления последствий кризиса, вызванного действиями предыдущего руководства федерации. В прошлом году глава IBU (1993–2018 годы) норвежец Андерс Бессеберг был заподозрен в получении взяток, в том числе от представителей России, и покинул пост. Во избежание повторения таких случаев IBU разработал проект новой «конституции», ключевым параметром которой и стало учреждение BIU.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Биатлон будет не только стрелять, но и предупреждать».