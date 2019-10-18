Уголовное дело в отношении пытавшейся продать ребенка нижегородки передали в суд

Нижегородское следственное управление СК РФ завершило расследование дела в отношении 39-летней многодетной матери, которая пыталась за 350 тыс. руб. продать чужого новорожденного ребенка. Как сообщает пресс-служба ведомства, обвиняемая признала вину, дело передано в суд.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемая предложила беременной женщине отказаться от ребенка после родов. Когда та согласилась, нижегородка вклеила фотографию роженицы в паспорт другой женщины и оформила по нему документы на новорожденного. На тот момент ребенок уже был у обвиняемой, и она готовилась продать его семейной паре из Москвы. Однако сделка не состоялась. Позже женщина, которая согласилась отдать своего ребенка обвиняемой, была признана невменяемой.

После задержания обвиняемой было установлено, что она воспитывает пятерых детей, для двоих из которых не является биологической матерью – их она таким же способом по поддельным документам забрала у других рожениц в Москве. В 2015 году, получив сертификат на материнский капитал за якобы рождение этих двух детей, она купила жилье в Нижегородской области.

Напомним, уголовное дело было возбуждено после публикаций материалов в СМИ. Обвиняемую осудят по п.п. «б, д, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Купля-продажа и иные сделки в отношении несовершеннолетнего с использованием поддельных документов, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии – 3 эпизода»), ч. 3 ст. 30 п. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (приготовление к совершению аналогичного преступления) и ч. 3 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество при получении выплат в крупном размере»).

Анастасия Еремина