Мобильную станцию контроля за качеством воздуха в Уфе поставит компания из Красноярска

Центр гигиены и эпидемиологии Башкирии по итогам аукциона заключит контракт на поставку для Уфы передвижной станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха с единственным поставщиком — красноярским ООО «Сибирская лабораторная компания», следует из информации на портале госзакупок. Контракт будет заключен по начальной цене 8 млн руб. Оборудование должно поступить в город до 15 декабря. Оно в том числе должно быть оснащено газоанализатором оксида углерода, метеостанцией, анализатором пыли и другими функциями.

ООО «Сибирская лабораторная компания», по данным Kartoteka.ru, специализируется на оптовой торговле оборудованием. Принадлежит Юрию Новикову.

Майя Иванова