Крупные банки могут начать оказывать госуслуги

Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства. В нем будет участвовать шесть организаций: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Тинькофф-банк и Связь-банк. Эксперимент пройдет в пяти регионах — в Московской, Астраханской и Кировской областях, республике Башкортостан и в Санкт-Петербурге.

Получить госуслуги можно будет как в отделениях банка, так и онлайн. Тинькофф-банк, у которого нет отделений, будет оказывать услуги через мобильное приложение либо через представителей, которые будут выезжать к клиентам. Банки, в частности, будут заниматься выплатой пенсий, материнского капитала, регистрацией и снятием с учета страхователей, приемом налоговых деклараций, оформлением ИП и т. д.

По словам заместителя министра экономики Саввы Шипова, за получение госуслуг через банки не будет взиматься дополнительная плата. Он также заявил, что личные данные россиян будут в безопасности: их будет запрещено использовать в любых других целях, в том числе в коммерческих.

В ВТБ заявили, что организация заинтересована в эксперименте, но не раскрыли подробностей. Остальные банки на момент публикации новости на запрос не ответили.