Взрыв прошел по «Вектору»

В Новосибирске Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту взрыва, прогремевшего в лабораторном корпусе государственного научного центра (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор» в середине сентября. При подготовке к покрасочным работам в санпропускнике произошли мощный хлопок и яркая вспышка, сильнейшие ожоги — 45% поверхности тела — получил рабочий-отделочник. Следствие предполагает, что причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности фирмой-подрядчиком, проводившей капитальный ремонт помещений центра вирусологии.

Управление СКР по Новосибирской области завело уголовное дело по факту взрыва в ГНЦ «Вектор» — градообразующем предприятии наукограда Кольцово. Об этом сообщил старший помощник руководителя управления Дмитрий Чечулин. Инцидент на «Векторе» произошел 16 сентября примерно в половине пятого вечера. При подготовке к лако­красочным работам в санпропускнике лабораторного корпуса, расположенном на пятом этаже, раздался сильный хлопок, который сопровождался яркой вспышкой пламени.

Спустя пару минут после вызова к месту прибыли пожарные расчеты специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС России, дислоцирующиеся на территории режимного объекта. Пожар не успел распространиться на большую площадь, и его быстро потушили. Сильные повреждения получил рабочий-отделочник. С ожогами 45% поверхности тела (головы, шеи, туловища, рук и ног) его госпитализировали, он до сих пор находится в больнице. Несущие конструкции здания не пострадали. В администрации наукограда сообщили, что в помещении, где прогремел взрыв, «никаких биоматериалов не было, угроза биозаражения отсутствует».

Следственные органы организовали проверку. Ее выводы стали основанием для возбуждения дела по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью), санкция которой предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. По первоначальным данным следствия, причиной инцидента могли стать нарушения правил техники безопасности со стороны подрядной организации ООО «СМУ-8 групп», которая в то время как раз проводила комплекс работ по капитальному ремонту помещений и инженерных систем лабораторного корпуса «Вектора». Однако в чем именно заключались нарушения, в следственном ведомстве не пояснили. Связаться с представителем компании-подрядчика не удалось.

ГНЦ «Вектор» (входит в Рос­потребнадзор) основан в 1974 году. Это один из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук. В 1970–1980-е годы здесь активно шла разработка биологического оружия. На «Векторе» собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов, в частности, это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы. Там велась разработка вакцины против лихорадки Эбола, тест-системы для диагностики ВИЧ-инфекции.

Константин Воронов