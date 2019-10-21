Дедолларизация депозитов

Большая часть россиян ожидает ослабления российской валюты, но не видит в этом больших рисков для своих сбережений, утверждают социологи. За последние годы небогатые клиенты банков сократили сбережения в валюте, чему способствовало снижение ставок по этой категории вкладов. Однако за счет состоятельных россиян объем валютных вкладов в целом по банковской системе изменился незначительно.

Судя по результатам опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), все меньше россиян опасается ослабления рубля. Опрос проводился в августе среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах 42 регионов России. По мнению половины россиян, изменение курса рубля никак не отражается на их благосостоянии — сходные показатели были в 2014 году до осеннего обвала. На этот раз изменение курса рубля мало кого пугает, несмотря на то что 49% респондентов ожидают укрепления американской валюты. «После шокового 2014 года текущие колебания национальной валюты и стоимости импортных товаров уже не вызывают столько пессимизма. В целом граждане стали более избирательны и экономны в потреблении»,— полагает инвестиционный консультант «БКС Премьер» Ян Мельничук.

Результаты опроса НАФИ свидетельствуют еще и о том, что меньше россиян стало хранить сбережения в валюте. Если пять лет назад почти пятую часть всех сбережений клиенты банков хранили в валюте, то в этом году — лишь 9%. Более высокая доля сбережений в валюте традиционно — у обеспеченных слоев населения. В частности, у руководителей разного уровня (26%) и людей с доходом выше среднего (18%). У жителей Москвы и Санкт-Петербурга сбережения в валюте тоже выше (13%), чем в регионах. По словам Яна Мельничука, частников перестали привлекать ставки по валютным вкладам. В августе, по данным ЦБ, средняя ставка по вкладам в долларах сроком от года до трех составила 1,66%, что на 0,38 процентного пункта (п. п.) ниже значений июля и на 1,73 п. п. ниже четырехлетнего максимума в марте. Ставки по вкладам в евро снизились менее значительно, но вернулись к историческому минимуму 0,4% годовых. В осенние месяцы многие крупные банки стали отказываться от вкладов в европейской валюте.

Негативное влияние на ставки валютных вкладов оказывает денежно-кредитная политика ЕЦБ и ФРС США. В сентябре европейский регулятор снизил отрицательную ставку по депозитам с –0,4% до –0,5%. Американский регулятор снизил ставку на 0,25 п. п., до 1,75–2%. В таких условиях происходит снижение ставок по валютным вкладам российских банков. «Ставки по вкладам в валюте будут снижаться и впредь, если цикл снижения ключевой ставки со стороны ФРС США продолжится»,— уверен Ян Мельничук.

Данные ЦБ свидетельствуют лишь о сезонном снижении средств, размещенных на валютных вкладах. По словам аналитика ПСБ Дмитрия Монастыршина, в августе сбережения населения в валюте суммарно сократились на $1,1 млрд, или на 1,1%. Эта динамика соответствует прошлому году. «В период отпусков люди используют часть сбережений для оплаты расходов за границей. За исключением августа, сбережения населения в валюте с начала года выросли на $8,7 млрд (за январь—июль 2019 года)»,— отмечает господин Монастыршин. Сокращение числа россиян, имеющих валютные вклады, по данным опроса, при сохранении объема вкладов в абсолютном выражении говорит о том, что закрывают счета те, у кого остатки небольшие. Состоятельные же россияне, судя по опросу, замещают этот отток.

В ближайшие годы аналитики не ждут полного отказа россиян от валютных вкладов, поскольку валюта обеспечивает защиту сбережений от инфляции и девальвации на долгосрочном горизонте. «Те граждане, кто ранее выбирал для себя активы в валюте, вряд ли продолжат снижать валютную подушку. В большинстве своем многие ждут более выгодного курса для покупки валюты, так как опыт последних лет научил инвесторов учитывать колебания курса и давать справедливую оценку текущей стоимости для покупки»,— считает Ян Мельничук. По мнению Дмитрия Монастыршина, доля валютных вкладов сохранится на уровне последних двух лет — 22%, а их объем будет держаться на стабильном уровне около $90–95 млрд.

Татьяна Палаева