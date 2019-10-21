Турецкие интервенции

В минувшем месяце геополитика преподнесла мировым рынкам новое испытание: Турция развернула боевые действия в приграничных районах Сирии. О намерении провести военную операцию против курдских формирований за неделю до ее начала предупреждал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, но тогда рынки не поверили.

Реализация обещаний Анкары вызвала очередное снижение аппетита к риску у инвесторов на фоне яростной критики со стороны политиков Востока и Запада. С наиболее жесткими заявлениями, как обычно, выступил президент США Дональд Трамп, пообещав в случае «неправильного поведения» «уничтожить экономику Турции». Словесные интервенции американского лидера вызвали обвал курса турецкой лиры на 2,5%, за неделю военных действий потери составили свыше 4%.

Причин для более значительной распродажи инвесторы не видят и ждут развития событий и большей конкретики относительно мер, которые может принять Вашингтон в отношении Анкары. На рынках надеются, что при посредничестве Москвы стороны конфликта смогут найти выход из сложившейся ситуации.