Беспилотники летят на Восточный

Аэродром Ульяновск-Восточный рассматривается в качестве потенциального полигона для испытаний тяжелых беспилотных авиационных систем (БАС). Проект создания сети полигонов для испытаний промышленных беспилотников одобрила межведомственная рабочая группа правительства РФ. В ульяновской рабочей группе «Аэронет» заинтересованы в таком решении и отмечают, что это может стать стимулом развития конструкторской и производственной базы БАС на территории портовой ОЭЗ и Технологической долины. На Ульяновске-Восточном считают, что испытания возможны, если не будет препятствий со стороны Минобороны, чей полк ВТА также размещен на этом аэродроме. Эксперты отмечают, что вопрос с ВТА «решаемый», а ульяновский аэродром более других отвечает всем требованиям.

Во вторник информационное агентство ТАСС со ссылкой на членов рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщило, что межведомственная рабочая группа под руководством помощника президента РФ Андрея Белоусова и вице-премьера Максима Акимова одобрила проект создания сети полигонов, необходимых для проведения летно-конструкторских и сертификационных испытаний тяжелых БАС весом от 30 до 750 кг. Всего названо пять потенциальных испытательных полигонов. Один из них — аэродром Ульяновск-Восточный летно-испытательного комплекса АО «Авиастар-СП» (остальные — аэродром Орловка Тверской области, гидродром ЦАГИ в Дубне, Алферьево в Подмосковье и Киржач во Владимирской области).

Как пояснили „Ъ“ в пресс-службе НТИ (федеральный межведомственный проект технологического развития), первый объект сети испытательных полигонов появится в Орловке, на реализацию пилотного проекта планируется выделить 570 млн руб., позднее, возможно, в следующем году, аналогичные суммы будут выделены и другим испытательным аэродромам «с учетом местной специфики». «То, что Ульяновск-Восточный в списке следующих, это уже точно, поскольку он принципиально подходит по всем параметрам как технологичный и современный аэродром»,— сказали в НТИ.

Напомним, еще более трех с половиной лет назад, когда только начиналось разворачивание проекта НТИ «Аэронет», правительство региона заявило о заинтересованности в разворачивании испытательного полигона БАС на аэродроме Ульяновск-Восточный (летно-испытательная база самолетостроительного завода «Авитастар-СП», одноименный международный аэропорт, аэродром совместного базирования с полком военно-транспортной авиации).

Руководитель региональной рабочей группы «Аэронета» Константин Полетаев считает, что Ульяновск-Восточный более всего подходит в качестве испытательного полигона БАС не только по возможностям полосы и оборудования, но и в связи с тем, что аэродром непосредственно примыкает к портовой ОЭЗ, где будет развернуто производствао БАС, и находится в непосредственной близости от Наноцентра (основы будущего проекта Технологической долины), где ведутся научно-экспериментальные работы по беспилотным направлениям. В августе на МАКСе2019 было подписано соглашение ульяновской компании «Хитлаб» (ООО, разработка электрических батарей нового типа на основе устойчивого потока водорода с емкостью в 2,5 раза выше литий-ионных аккумуляторов) о совместной деятельности с ижевской компанией «Финко» (ООО, производитель различных видов БАС, входит в ГрК «Беспилотные системы»). Компании намерены создать совместное предприятие (разместится на территории ПОЭЗ или Технологической долины) по производству перспективного БАС с водородной топливной системой. «Если появится экспериментальная база для беспилотников, то это будет очень хороший старт для развития производства беспилотных авиационных систем на территории области»,— подчеркнул господин Полетаев.

Кроме того, известно, что интерес к локализации на территории ПОЭЗ имеют еще несколько производителей БАС. «Уже сейчас несколько крупных производителей беспилотных летательных аппаратов планируют разместить свои заводы на территории ПОЭЗ, и они в первую очередь заинтересованы в наличии испытательного аэродрома»,— сказал „Ъ“ гендиректор АО «ПОЭЗ Ульяновск» Олег Барабанов.

Директор международного аэропорта Ульяновск-Восточный Владимир Гортиков, между тем, в беседе с „Ъ“ заметил, что пока напрямую с ним ни представители правительства региона, ни представители федерального центра о возможности использования аэродрома в качества полигона для БАС не говорили. «О том, что мы есть в этом перечне, я сам узнал от представителя компании, намеренной разместить производство беспилотников на территории ПОЭЗ»,— сказал директор аэропорта. По его словам, согласно действующим правилам производства полетов (ФАП138 и ст. 52 Воздушного кодекса), одновременные полеты БАС и пилотируемых воздушных судов запрещены. «Для нас такое соседство может предоставлять определенные проблемы, учитывая перспективную загруженность аэродрома. Но если они для себя смогут через самарское управление Росаэронавигации выбить закрытую зону пилотирования, то вопрос решить можно — просто мы будем им давать определенные окна и коридоры, они взлетят и далее пусть работают в своей зоне. Но они должны понимать, что если запланированы испытания заводских самолетов, полеты гражданских или ВТА, то им придется ждать столько, сколько нужно»,— сказал господин Гортиков, заметив, что в любом случае вопрос полигона надо будет согласовывать с командованием ВТА.

Впрочем, директор Межрегионального авиационного кластера (АНО «МАК») Денис Барышников, подчеркивая важность испытательного полигона БАС на Ульяновске-Восточном для будущих производителей, сказал „Ъ“, что «согласование с Росаэронавигацией границ воздушной зоны испытательных полетов беспилотников уже идет», «зона расположится между Старой Майной и Болгаром, будет около 20 км в ширину и около 40 км в длину, в высотном коридоре — до 1500 м». «А с ВТА вопрос решаемый, тем более что они даже заинтересованы — ряд моделей будущих беспилотников будет проектироваться непосредственно для них»,— добавил господин Барышников.

Руководитель Ассоциации эксплуатантов и разработчиков БАС «Аэронет» Глеб Бабинцев отмечает, что «нет необходимости создавать новые испытательные полигоны, когда уже есть готовые, такие как Ульяновск-Восточный, специально предназначенные для испытаний, подходящие по всем параметрам».

Сергей Титов, Ульяновск