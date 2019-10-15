ВРК-1 модернизирует вагонное депо в Петербурге за 1,2 млрд рублей

АО «Вагонная ремонтная компания – 1» (принадлежит ОАО «РЖД») намерено провести модернизацию вагонного ремонтного депо «ВЧДр Санкт-Петербург – Московский». Инвестиции в проект оцениваются в размере 1,2 млрд рублей. Источник финансирования — собственные средства ВРК-1 и кредитные ресурсы. Работы рассчитывают начать в текущем году и завершить в августе 2020 года. Об этом со ссылкой на и.о. главного инженера компании Сергея Наркизова сообщает «Интерфакс».

По словам господина Наркизова, проектно-сметная документация уже выполнена и прошла все экспертизы. В настоящий момент в ВРК-1 ожидают решения совета директоров о начале реализации проекта.

Предполагается, что после модернизации скорость ремонта в петербургском депо возрастет до 30%. Производительность тележечного участка объекта увеличится на 34%, а колесно-роликового — на 50%.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ВРК-1 инвестирует 6,8 млрд рублей в строительство нового вагоноремонтного депо в Гатчинском районе Ленобласти.