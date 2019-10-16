Медведь в роли дракона

В прокат выходит сказка студии Disney «Малефисента: Владычица тьмы», в которой Анджелина Джоли возвращается в роли волшебницы с крыльями и рогами. Продолжение получилось масштабнее и визуально роскошнее первого фильма, но, как считает Юлия Шагельман, в очередной раз доказало, что больше не значит лучше.

«Малефисента» (2014) была одной из первых ласточек новой стратегии Disney по переделке классических, любимых поколениями полнометражных мультфильмов в бесконечную череду ремейков. Тогда руководству студии еще не казалось достаточным просто покадрово переснять картину (как, например, было с недавним «Королем Львом»), поэтому знакомая история Спящей красавицы была подана с необычной точки зрения. Оказывается, злая колдунья Малефисента (Анджелина Джоли), наложившая на прекрасную принцессу Аврору (Эль Фэннинг) заклятие страшного сна, на самом деле была хорошей, но несправедливо обиженной феей, которая всего лишь мстила за то, что отец Авроры обманул ее и в прямом смысле обрезал ей крылья. Некоторые критики увидели в этом метафору изнасилования, а во всем фильме — вдохновляющую историю о том, как женщина вновь обретает силу, достоинство и свободу. Ведь даже спасительный поцелуй в финале спящей красавице дарил не какой-то там мимопроходящий принц, а сама Малефисента, к тому времени полюбившая Аврору как родную дочь.

Как бы там ни было, картина имела большой коммерческий успех, собрав в мировом прокате $758,5 млн при бюджете $108 млн и став самым кассовым фильмом с участием Джоли. Поэтому почти сразу же было объявлено о том, что появится продолжение. Сценарий сиквела написала та же, что и в первом фильме, Линда Вулвертон (позже ее текст переписали Мика Фитцерман-Блю и Ной Харпстер), а в режиссерском кресле дебютанта Роберта Стромберга заменил Хоаким Роннинг, уже снимавший для Disney самую неудачную, пятую часть «Пиратов Карибского моря». Впрочем, функция режиссера в больших студийных проектах стала настолько технической, что на его месте мог оказаться кто угодно и это вряд ли повлияло бы на конечный результат.

Джоли и Фэннинг вернулись к своим ролям, а вот роль принца Филиппа на этот раз досталась Харрису Дикинсону. Однако, как и другие мужчины, он здесь фигура декоративная: ведь это история о сильных женщинах. Нежная мягкосердечная Аврора в новом фильме отходит на второй план, но и Джоли уже не царит на экране безраздельно: у нее появляется соперница в лице Мишель Пфайффер, исполняющей роль матери Филиппа, королевы Ингрид. Если в кульминационной сцене первой «Малефисенты» авторы невольно предугадали финал «Игры престолов» (рассерженная женщина уничтожает врагов с помощью дракона), то основной конфликт второго фильма, по случайному или не очень совпадению, напоминает противостояние Дейнерис Таргариен и Серсеи Ланнистер (ее нарядами, к тому же, будто вдохновлены костюмы героини Пфайффер). Разве что вместо дракона у Малефисенты теперь медведь.

Первая «Малефисента» была, в сущности, маленькой сказкой с понятной моралью, хоть и не без логических дыр, впрочем, для сказки простительных. Вторая разрослась во всех отношениях. Мало того, что идет она два часа, так еще и художники-постановщики и мастера визуальных эффектов в работе над ней явно получили возможность оторваться по полной. Поэтому одни кадры похожи на взрыв на фабрике разноцветной сахарной ваты, а другие — на «Аватар» для самых маленьких. Поскольку в прошлый раз люди и феи помирились и делить им стало нечего, авторы не придумали ничего лучше, как начать с той же точки: Малефисенту опять считают плохой (хотя еще в первом фильме она эту репутацию вроде как исправила делом), опять обижают и она опять исполняется жаждой мести, но в итоге передумывает. Зато вместо злодея-короля теперь злодейка-королева, и все феминистские идеи первого фильма пропадают втуне — второй недвусмысленно показывает, что все зло по-прежнему от баб. Эта старая мораль свежа примерно так же, как сюжет фильма, неловко следующий по давно изъезженной колее с единственной целью — снова и снова показать Анджелину Джоли в наиболее выгодных ракурсах. Что ж, ракурсы и правда хороши, тут не поспоришь.