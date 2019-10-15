Volkswagen приостановил строительство нового завода в Турции

Компания Volkswagen AG решила отложить реализацию строительства нового автомобильного завода в Турции стоимостью $1,4 млрд. Как сообщает Bloomberg, причина этого — политическая напряженность, вызванная военным вторжением Турции в северные районы Сирии.

«Решение о строительстве нового завода было отложено управляющим советом,— говорится в заявлении Volkswagen.— Мы внимательно следим за ситуацией, и нас беспокоит происходящее сейчас».

Немецкая компания открыла свое подразделение в Турции в начале октября, готовясь к запуску производства своих автомобилей в этой стране. На новом заводе, который должен был стать 123-м заводом Volkswagen по всему миру, планировалось собирать автомобили VW Passat и Skoda Superb для наращивания продаж в странах Восточной Европы и Ближнего Востока.

Алена Миклашевская