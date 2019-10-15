Экс-майора полиции Алексея Дымовского с тротилом задержали в Новороссийске

Известного по обращению к Владимиру Путину о злоупотреблениях в полиции Новороссийска майора Алексея Дымовского вчера, 14 октября, задержали при попытке отвезти в отдел найденную взрывчатку. Сам он предполагал, что его задержат, поэтому заранее записал видеообращение, где подробно рассказал, как боеприпасы попали к нему в руки, сообщает «Наша газета».

По словам господина Дымовского, три года назад он получил информацию от одного из бывших коллег о том, что близ Новороссийска в один из оврагов были выброшены вещественные доказательства с истекшим сроком давности. В указанном месте бывший полицейский якобы нашел несколько сумок, в одной из которых было около 3 тыс. патронов 7.62 калибра, а еще в одной – несколько кусков тротила.

Алексей Дымовский, что сообщил о находке в Центр по противодействию экстремизму и терроризму, однако за боеприпасами и взрывчаткой никто не приехал. «Я хочу добровольно выдать тротил, при помощи которого я задумывал привести народ к власти, чтобы народ нашей могучей страны жил счастливо, а не довольствовался нищенскими подачками нашей элиты», - говорит майор в видеообращении.

Однако до отдела полиции Дымовский так и не доехал, а был задержан по пути сотрудниками полиции.

Напомним, что Алексей Дымовский записал видеообращение Владимиру Путину в 2009 году, где рассказал о многочисленных злоупотреблениях в полиции Новороссийска, после чего был уволен из органов и якобы подвергся преследованиям.

Дмитрий Михеенко