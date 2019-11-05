Нирмал Пурья, альпинист

С вершины на вершину

14 высочайших пиков мира покорил бывший британский военнослужащий Нирмал Пурья всего примерно за полгода, или 189 дней, что стало новым мировым рекордом. Финальное восхождение пришлось на 8027-метровую гору Шишабангма в Тибете (Китай). Предыдущее достижение — семь лет, десять месяцев и шесть дней (причем установивший его кореец Ким Чанг Хо позднее погиб). За сухими цифрами — поистине нечеловеческие усилия, ведь покорение «восмитысячников» для альпинистов — как победа в Олимпийских играх. Это сочетание физической выносливости, психологической твердости и везения Нирмал объясняет так: мол, ты не должен сомневаться ни на секунду. Нужно уважать гору, но при этом знать, что ты ее покоришь. И добавляет: это комбинация из настроя, тренировки и собственной философии. Ну а философия его, в частности, в том, чтобы знать свое тело и прислушиваться к нему. Впрочем, добавим, что в современном мире этого для рекорда уже маловато. Судите сами: Нирмалу пришлось вкладывать собственные деньги, чтобы начать свой «марафон», а прославился он уже в процессе — благодаря снимку, сделанному на Эвересте. На фотографии наш герой запечатлел настоящую «пробку» из коллег, жаждущих покорить вершину. Вместе с популярностью, говорят, пришли и спонсоры. Так что альпинист сегодня должен быть еще немного и шоуменом.

Кирилл Журенков