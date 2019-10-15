Посчитали чужой мусор

Активисты самарского ОНФ предложили региональному министерству энергетики и ЖКХ создать рабочую группу для пересмотра методики замеров ТКО. По их мнению, «норматив выработки мусора на человека должен измеряться в килограммах и тоннах, а не в кубических метрах». Ранее представители общественности Самары в губернской думе также отмечали необходимость пересмотра методики замеров ТКО.Эксперты считают, что основная проблема подсчетов в том, что смешиваются отходы объектов различных категорий. По их мнению, для замеров нужно выделить закрытые контейнерные площадки, которые относятся к определенному типу ­объектов.

Активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) направили в министерство энергетики и ЖКХ Самарской области предложение создать рабочую группу с привлечением представителей общественности для пересмотра методики замеров массо-объемных характеристик ТКО.

Эксперты регионального отделения ОНФ считают, что действующая методика не позволяет корректно подсчитать объем отходов. По их мнению, норматив выработки мусора на человека должен измеряться в килограммах и тоннах, а не в кубических метрах.

Замеры образования ТКО в регионе планируется завершить к ­июлю 2020 года. На основе результатов измерений должны быть пересмотрены установленные нормативы образования отходов. Этой работой занимаются специалисты Самарского государственного технического ­университета.

Ранее представители общественности Самары, контролирующие процесс замеров, на комитете губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды также отметили необходимость пересмотра методики этой работы. Общественники участвовали в замерах массо-объемных характеристик ТКО специалистами СамГТУ по адресам: Кирова, 42, Каховская, 12, Кирова, 143, Воронежская, 1, и Ботанический сад с 1 по 4 октября.

Общественники считают, что, исходя из выявленных нарушений, необходимо отменить результаты сезонных замеров, проведенных летом и осенью 2019 года. Они отмечают, что в методике отсутствует условие применения проверенных средств измерения, не предусмотрены «адекватные» методы измерения объема крупногабаритных отходов (КГО). Кроме того, методика замеров не предусматривает изолированность контейнерной площадки.

По мнению общественников, условия замеров не позволяют получить достоверных данных по объему и нормативу накопления ТКО в расчете на одного человека. Так, при замерах смешиваются отходы объектов различных категорий. Например, по адресам: Кирова, 42, Каховская, 12, Кирова, 143, в многоквартирных домах присутствуют магазины, использующие контейнерную площадку, на которой производятся замеры. «А это прямое нарушение техзадания»,— подчеркивают представители общественности. Кроме того, при замерах не учитывается время вывоза ТКО с контейнерной площадки, замеры проводятся, несмотря на то, что крыши контейнеров открыты и содержат дождевую воду. Адреса замеров постоянно варьируются и сообщаются за 20 минут до начала работы.

«Большие вопросы вызывает сам измерительный прибор. Он нигде не зафиксирован, не откалиброван, не включен в единый Государственный реестр средств измерений и больше напоминает посох Деда Мороза — деления просто нарисованы на нем маркером. С его помощью невозможно установить точный объем мусора. Если контейнер не полон — уровня физически не видно, а если он переполнен — мусор не перегружают в пустой контейнер. Замеры производят „относительно воздуха“ с учетом возвышения ТКО выше стенок контейнера»,— отмечает сопредседатель регионального штаба ОНФ Екатерина Гудзима.

«По состоянию на 14 октября, в министерство энергетики предложений в документальной форме от активистов ОНФ о создании рабочей группы для пересмотра методики замеров не поступало»,— сообщили „Ъ“ в облправительстве.

Зампредседателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денис Волков выделяет проблему того, что не расписывается, какие к контейнерной площадке привязаны объекты, кроме жилого фонда. «Если все происходит в таком формате, это нарушение методики. Они пишут, что идет замер многоквартирного дома, но в связи с тем, что площадка открытая, надо указывать, какие к ней привязаны и коммерческие организации. А то опять в связи с нарушениями могут оспорить норматив. Здесь должна быть более подробная расшифровка. И желательно выделить закрытые контейнерные площадки, которые относятся к определенному типу, например, только к МКД или к коммерческой организации»,— считает Денис Волков.

Руководитель регионального центра «ЖКХ-контроль» Виктор Часовских отмечает, что в регионе используется федеральная методика — постановление правительства РФ «Об определении нормативов накопления ТКО». «На основании этой методики все рассчитывается. Само министерство не может разработать свою методику. Проблема ЖКХ в том, что эту сферу регламентирует федеральное законодательство. Если бы федералы отдали часть полномочий регионам, тогда, может быть, было бы проще что-то менять в ЖКХ»,— отмечает Виктор Часовских.

На сегодня в производстве областного суда находится иск депутатов Михаила Матвеева, Алексея Краснова, Павла Туркова об отмене приказа областного министерства энергетики и ЖКХ, которым утверждены нормативы накопления ТКО в городах, исходя из площади жилья. Депутаты оспаривают как сам «завышенный» норматив накопления ТКО в 0,091 куб. м в год на квадратный метр, так и установленный принцип взимания платы в городах в зависимости от площади жилого помещения. Следующее заседание суда состоится 16 октября.

Ранее суд отменил приказы министерства энергетики и департамента ценового и тарифного регулирования об установлении тарифа за вывоз отходов. Комментируя решение суда в СМИ, министр энергетики Сергей Марков сообщил, что в течение месяца будет принят новый тариф. При этом господин Марков отметил, что будет пересмотрена расценка на сбор и вывоз ТКО до объектов утилизации и сортировки, что может привести к росту тарифа. После этого Михаил Матвеев направил главе Самары Елене Лапушкиной уведомление о проведении митинга с требованием отставки Сергея Маркова. Акцию протеста планируют провести 19 октября.

Ани Айвазян