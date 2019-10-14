ВНЗМ: с вниманием к заказчику и заботой о малом бизнесе В рамках проекта «Лица ТПП» рассказываем о предприятии сферы промышленного строительства

ПАО «АК ВНЗМ» — крупная подрядная строительно-монтажная организация, которая несколько лет официально признается лучшей в стране в строительстве объектов нефтегазопереработки (конференции «Нефтегазстрой»). Об одном из самых масштабных проектов и об опыте компании в целом рассказал первый заместитель генерального директора, Заслуженный строитель Российской Федерации, Фаниль Хуснутдинов.

— Какое место на рынке сегодня занимает ваша организация?

— В прошлом году компании исполнилось 60 лет, из них 40 лет она была субподрядной организацией. К 2000-м годам мы созрели до того, чтобы выступать генподрядчиком — выполнять основной объем строительных работ, контролировать ход возведения объекта, принимать самостоятельные решения в выборе технологий строительства и монтажа. За 20 лет выполнены работы по строительству «под ключ» нескольких установок на заводах нефтегазохимпереработки, по генподряду компанией построены объекты Ванкорского месторождения нефти, завод нефтехимических производств в Нижнекамске, завод по производству метанола, установки по переработке газового конденсата в Усть-Луге и Пуровске и многие другие. Сегодня мы получаем предложения на участие в строительстве крупнейших объектов от Мурманска до Анапы, от Хабаровска до Санкт-Петербурга и за пределами России.

Мы продолжаем сотрудничество с нашим многолетним заказчиком ПАО АНК «Башнефть»: в этом году выполнены работы по техническому перевооружению объекта «Демонтаж-монтаж коксовых камер», в планах — ремонт печей установки АВТ-3. Планируем участие в крупных инвестиционных проектах, в капитальных ремонтах установок, построенных нами для республики еще в советские времена.

— Фаниль Тагирович, какой масштабный проект вы сейчас реализуете?

— На данный момент — это строительство установки комплексной подготовки газа и конденсата для АО «Роспан Интернешнл» (ПАО «НК «Роснефть») близ Нового Уренгоя, в 2500 километрах от Уфы.

В тундре возведен временный жилой городок на 2500 человек, столовый, банный и прачечный комплексы, обустроена спортивная площадка. Компанией созданы самые комфортные условия для людей тяжелого северного труда – наши монтажники, сварщики заслуживают такого внимания.

Масштабность установки обусловлена одновременной переработкой и газа, и конденсата. Для реализации проекта изготовлено, доставлено на объект и смонтировано 45 тысяч тонн металлоконструкций, задействовано порядка 700 единиц техники — краны, экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, автобусы, сварочное оборудование. Учитывая, что строительство ведется в зоне глубокого промерзания грунта, погружено 42 тысяч свай длиной до 24 метров.

Проект настолько сложен, что для обеспечения планомерной и оптимальной работы заказчик решил запускать установку в две стадии. В настоящее время мы проводим гидравлические и пневматические испытания трубопроводов под давлением до 250 кг/кв. см. Наш руководитель (генеральный директор Халит Бикмухаметов — прим. редакции) сегодня находится на этом важнейшем объекте, и мы редко видим его в Уфе.

— Расскажите о последних событиях в компании.

— Созданы и заработали в полную мощь два новых предприятия: первое – по специальным и общестроительным работам, второе – давняя мечта генерального директора — специализированное сварочное подразделение.

В начале октября на строящийся объект в Новый Уренгой приехал с визитом вице-президент ПАО «НК «Роснефть» Кристоф Неринг. Господин Неринг высоко оценил организованный нашей компанией уровень охраны труда и окружающей среды, контроль за безопасным производством работ повышенной опасности. Отмечена система взаимодействия «заказчик-подрядчик», обеспечивающая повышение безопасности производства работ. По мнению вице-президента, данный опыт может быть рекомендован к внедрению на объектах строительства ПАО «НК «Роснефть» на территории всей страны.

С 2019 года наша компания переведена в Межрайонную ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №8, расположенную в Санкт-Петербурге. Данный перевод осуществлен в связи с введением федеральной налоговой службой новой схемы разделения крупных компаний по отраслевому принципу. Юридический адрес компании не изменился, республиканские налоги также продолжают поступать в бюджет Республики Башкортостан. Выручка компании в 2019 году растет, и мы ожидаем, что она существенно превысит размер 2018 года.

— Ваша компания недавно принимала участие в форуме малого и среднего бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС. Что можете сказать по его итогам?

— Мы строим сложнейшие объекты нефтегазопереработки и понимаем, как трудно сегодня небольшим предприятиям самостоятельно выйти на крупных заказчиков. Для того, чтобы привлечь предприятия малого и среднего бизнеса для сотрудничества мы и приняли предложение об участии в форуме в качестве партнера. В то же время мы провели несколько встреч с иностранными партнерами о взаимном сотрудничестве в сфере жилищного и промышленного строительства.