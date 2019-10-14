«Все понятно и прозрачно»

Генеральный директор АО "Завод "Экран" Александр Журавлев

АО «Завод „Экран“» (актив РАТМ Холдинга) продолжает реализацию паркового проекта на базе имущественного комплекса банкротящегося ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования» — формализует отношения с субарендаторами, приводит в порядок объекты и инфраструктуру, поддерживает стабильное энергоснабжение площадки. И пока несет убытки. О развитии ситуации в периметре будущего индустриального парка рассказал генеральный директор АО «Завод „Экран“» Александр Журавлев.



— Александр Геннадьевич, что представляла собой площадка до появления там АО «Завод «Экран» в качестве управляющей компании?

— Заявление о банкротстве ОАО «Сибэлектротерм» поступило в суд в 2014 году, и с тех пор в силу профильного закона все текущие платежи распределяются по очередности. Так, первая очередь предусматривает оплату судебных расходов по делу, вознаграждение арбитражному управляющему и т.д., во вторую очередь удовлетворяют зарплатные требования сотрудников, и перепрыгнуть ее — значит допустить грубейшее нарушение. Расходы на сохранение имущества должника и поддержание его в надлежащем состоянии отнесены к третьей очереди, оплата по договорам с энергетиками — к четвертой. Разумеется, денег на это не хватало. Как следствие, площадка начала деградировать: корпуса пришли в запустение, газ отключили, долги за электроэнергию превысили 40 млн руб., правила промышленной безопасности не соблюдались — там даже пожарные гидранты отсутствовали! Проблемы копились годами, и разбирать этот багаж придется еще долго. Тем не менее мы сумели восстановить жизнеспособность промплощадки.

— Каким образом?

— С октября 2018 года АО «Завод „Экран“» вложило в инфраструктуру будущего промпарка более 120 млн руб. Прежде всего, мы сняли ограничения на поставку электроэнергии к объектам: заключили договор цессии на погашение 40-миллионного долга «Сибэлектротерма» перед АО «Новосибирскэнергосбыт». Решили вопросы с обеспечением площадки газом. Нам пришлось налаживать работу систем ресурсоснабжения. Например, подать газ — это не просто повернуть вентиль на трубе. Необходимо отрегулировать оборудование и иметь аттестованную газовую службу, наша компания и ее создала. Всю прошлую зиму температуру в цехах поддерживали на уровне, позволяющем осуществлять производственную деятельность. В целом, ситуация на «Сибэлектротерме» нормализовалась, субарендаторы не разбежались.

— Насколько выгодные условия предлагает им АО «Завод „Экран“»?

— Арендная ставка на «Сибэлектротерме» находится на нижней границе рынка, и наши контрагенты ценят это преимущество. Сегодня на территории промзоны размещены мощности 28 промышленных компаний, они занимают приблизительно 20–25% площадей. По моим оценкам, привлечению сюда инвесторов — а ведь им всем необходимы гарантии стабильности — мешают неопределенные сроки прохождения процедуры банкротства, иначе площадка была бы заполнена на 80–90%.

— Наверняка недозагруженность влечет за собой несоразмерные эксплуатационные издержки...

— Конечно! Средства, которые мы получаем в виде арендных платежей, не покрывают всех затрат на содержание и энергоснабжение промплощадки. По размеру она несколько больше, чем «Экран» (АО «Завод „Экран“» управляет индустриальным парком «Экран» — это первый частный промпарк в Новосибирской области, аккредитованный в Министерстве промышленности и торговли РФ.— „Ъ“), — 38 гектаров, а площадь цехов — 117 тыс. кв. м. Речь идет о трех огромных промышленных корпусах — с мостовыми кранами, оборудованием различного назначения, причем 80% из него — действующее. Мы взяли их в аренду и обязаны обслуживать. Как следствие, нужны электрики, сантехники, инженеры по технике безопасности, пожарные инспекторы и т.д. Приняли в штат еще 22 специалиста, увеличив свой фонд оплаты труда; кроме того, задействовали наших бухгалтеров, юристов, энергетиков. Пока площадка генерирует убытки — примерно 15 млн в год.

Индустриальный парк типа brownfield (браунфилд) на промплощадке ОАО «Сибэлектротерм» планируют сертифицировать к 2021 году. Приоритетными направлениями деятельности резидентов промпарка станут электротермия, машиностроение и литейное производство. Площадь территории — 38 га, площадь объектов недвижимости — 117 100 кв. м, электрическая мощность — 12,5 МВт, мощность по газу — 900 Гкал/ч.

— А каковы перспективы?

— АО «Завод „Экран“» подтверждает намерения запустить на «Сибэлектротерме» индустриальный парк. Мы стремимся заполнять площадку субарендаторами из числа предприятий — субъектов малого и среднего бизнеса, не имеющих своих активов, параллельно продолжим совершенствовать условия для роста их показателей, предоставляя готовые помещения с инфраструктурой «под ключ».

Рассчитываем поднять и расширить производство, которое развивалось здесь исторически, — электротермию, и к тому сложились определенные предпосылки. Большинство электротермических печей, используемых на российских заводах, изготовлены в 80-х годах прошлого века. Эти мощности постепенно выбывают, возникает потребность в модернизации и замене технически и физически устаревших установок. Мы верим в потенциал площадки, инженерно-технический персонал был сохранен. Планируем выкупить часть имущества «Сибэлектротерма», в частности нас интересует корпус №1 вместе с оборудованием: будем участвовать в торгах на общих основаниях, все понятно и прозрачно. А вот когда состоятся торги — неизвестно.

— Как складывается взаимодействие АО «Завод „Экран“» и конкурсного управляющего?

— У нас конструктивные рабочие отношения. В чем цель конкурсного производства? Обеспечить сохранность и последующую продажу имущества предприятия-банкрота. В Федеральном законе №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не зафиксировано, что конкурсный управляющий должен сдавать это имущество в аренду, однако такое право имеет. Наличие арендных платежей от АО «Завод „Экран“», берущего на себя еще и оплату коммунальных услуг, позволило увеличить денежные поступления, которыми распоряжается управляющий. То есть благодаря им, а не за счет конкурсной массы он исполняет обязательства ОАО «Сибэлектротерм», в том числе возникшие ранее и долговые. Например, практически полностью погашена задолженность по зарплате. Кроме того, в соответствии с действующими нормами законсервированы, ликвидированы, заморожены опасные производства. На площадке проведены противопожарные мероприятия. Наконец, организована охрана промзоны, иначе все, что находится в периметре, могло быть разворовано — давайте называть вещи своими именами. На «Сибэлектротерме» идет нормальная планомерная работа. Сегодня АО «Завод „Экран“» занимается подготовкой промплощадки к отопительному сезону, восстановлением теплового контура зданий, ремонтом кровли; в ближайшее время мы проведем экспертизу промышленной безопасности производственных корпусов и инфраструктуры.