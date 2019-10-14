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«Все понятно и прозрачно»

АО «Завод „Экран“» подтверждает намерения создать промпарк на площадке «Сибэлектротерма»

Генеральный директор АО "Завод "Экран" Александр Журавлев

Генеральный директор АО "Завод "Экран" Александр Журавлев

АО «Завод „Экран“» (актив РАТМ Холдинга) продолжает реализацию паркового проекта на базе имущественного комплекса банкротящегося ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования» — формализует отношения с субарендаторами, приводит в порядок объекты и инфраструктуру, поддерживает стабильное энергоснабжение площадки. И пока несет убытки. О развитии ситуации в периметре будущего индустриального парка рассказал генеральный директор АО «Завод „Экран“» Александр Журавлев.


— Александр Геннадьевич, что представляла собой площадка до появления там АО «Завод «Экран» в качестве управляющей компании?

— Заявление о банкротстве ОАО «Сибэлектротерм» поступило в суд в 2014 году, и с тех пор в силу профильного закона все текущие платежи распределяются по очередности. Так, первая очередь предусматривает оплату судебных расходов по делу, вознаграждение арбитражному управляющему и т.д., во вторую очередь удовлетворяют зарплатные требования сотрудников, и перепрыгнуть ее — значит допустить грубейшее нарушение. Расходы на сохранение имущества должника и поддержание его в надлежащем состоянии отнесены к третьей очереди, оплата по договорам с энергетиками — к четвертой. Разумеется, денег на это не хватало. Как следствие, площадка начала деградировать: корпуса пришли в запустение, газ отключили, долги за электроэнергию превысили 40 млн руб., правила промышленной безопасности не соблюдались — там даже пожарные гидранты отсутствовали! Проблемы копились годами, и разбирать этот багаж придется еще долго. Тем не менее мы сумели восстановить жизнеспособность промплощадки.

— Каким образом?

— С октября 2018 года АО «Завод „Экран“» вложило в инфраструктуру будущего промпарка более 120 млн руб. Прежде всего, мы сняли ограничения на поставку электроэнергии к объектам: заключили договор цессии на погашение 40-миллионного долга «Сибэлектротерма» перед АО «Новосибирскэнергосбыт». Решили вопросы с обеспечением площадки газом. Нам пришлось налаживать работу систем ресурсоснабжения. Например, подать газ — это не просто повернуть вентиль на трубе. Необходимо отрегулировать оборудование и иметь аттестованную газовую службу, наша компания и ее создала. Всю прошлую зиму температуру в цехах поддерживали на уровне, позволяющем осуществлять производственную деятельность. В целом, ситуация на «Сибэлектротерме» нормализовалась, субарендаторы не разбежались.

— Насколько выгодные условия предлагает им АО «Завод „Экран“»?

— Арендная ставка на «Сибэлектротерме» находится на нижней границе рынка, и наши контрагенты ценят это преимущество. Сегодня на территории промзоны размещены мощности 28 промышленных компаний, они занимают приблизительно 20–25% площадей. По моим оценкам, привлечению сюда инвесторов — а ведь им всем необходимы гарантии стабильности — мешают неопределенные сроки прохождения процедуры банкротства, иначе площадка была бы заполнена на 80–90%.

— Наверняка недозагруженность влечет за собой несоразмерные эксплуатационные издержки...

— Конечно! Средства, которые мы получаем в виде арендных платежей, не покрывают всех затрат на содержание и энергоснабжение промплощадки. По размеру она несколько больше, чем «Экран» (АО «Завод „Экран“» управляет индустриальным парком «Экран» — это первый частный промпарк в Новосибирской области, аккредитованный в Министерстве промышленности и торговли РФ.— „Ъ“), — 38 гектаров, а площадь цехов — 117 тыс. кв. м. Речь идет о трех огромных промышленных корпусах — с мостовыми кранами, оборудованием различного назначения, причем 80% из него — действующее. Мы взяли их в аренду и обязаны обслуживать. Как следствие, нужны электрики, сантехники, инженеры по технике безопасности, пожарные инспекторы и т.д. Приняли в штат еще 22 специалиста, увеличив свой фонд оплаты труда; кроме того, задействовали наших бухгалтеров, юристов, энергетиков. Пока площадка генерирует убытки — примерно 15 млн в год.

Индустриальный парк типа brownfield (браунфилд) на промплощадке ОАО «Сибэлектротерм» планируют сертифицировать к 2021 году. Приоритетными направлениями деятельности резидентов промпарка станут электротермия, машиностроение и литейное производство. Площадь территории — 38 га, площадь объектов недвижимости — 117 100 кв. м, электрическая мощность — 12,5 МВт, мощность по газу — 900 Гкал/ч.

— А каковы перспективы?

— АО «Завод „Экран“» подтверждает намерения запустить на «Сибэлектротерме» индустриальный парк. Мы стремимся заполнять площадку субарендаторами из числа предприятий — субъектов малого и среднего бизнеса, не имеющих своих активов, параллельно продолжим совершенствовать условия для роста их показателей, предоставляя готовые помещения с инфраструктурой «под ключ».

Рассчитываем поднять и расширить производство, которое развивалось здесь исторически, — электротермию, и к тому сложились определенные предпосылки. Большинство электротермических печей, используемых на российских заводах, изготовлены в 80-х годах прошлого века. Эти мощности постепенно выбывают, возникает потребность в модернизации и замене технически и физически устаревших установок. Мы верим в потенциал площадки, инженерно-технический персонал был сохранен. Планируем выкупить часть имущества «Сибэлектротерма», в частности нас интересует корпус №1 вместе с оборудованием: будем участвовать в торгах на общих основаниях, все понятно и прозрачно. А вот когда состоятся торги — неизвестно.

— Как складывается взаимодействие АО «Завод „Экран“» и конкурсного управляющего?

— У нас конструктивные рабочие отношения. В чем цель конкурсного производства? Обеспечить сохранность и последующую продажу имущества предприятия-банкрота. В Федеральном законе №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не зафиксировано, что конкурсный управляющий должен сдавать это имущество в аренду, однако такое право имеет. Наличие арендных платежей от АО «Завод „Экран“», берущего на себя еще и оплату коммунальных услуг, позволило увеличить денежные поступления, которыми распоряжается управляющий. То есть благодаря им, а не за счет конкурсной массы он исполняет обязательства ОАО «Сибэлектротерм», в том числе возникшие ранее и долговые. Например, практически полностью погашена задолженность по зарплате. Кроме того, в соответствии с действующими нормами законсервированы, ликвидированы, заморожены опасные производства. На площадке проведены противопожарные мероприятия. Наконец, организована охрана промзоны, иначе все, что находится в периметре, могло быть разворовано — давайте называть вещи своими именами. На «Сибэлектротерме» идет нормальная планомерная работа. Сегодня АО «Завод „Экран“» занимается подготовкой промплощадки к отопительному сезону, восстановлением теплового контура зданий, ремонтом кровли; в ближайшее время мы проведем экспертизу промышленной безопасности производственных корпусов и инфраструктуры.

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