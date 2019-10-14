Единственный, но повторимый

В прокат вышел боевик Энга Ли «Гемини», заманивающий зрителя новейшими технологическими достижениями — форматом 120 кадров в секунду и Уиллом Смитом, помолодевшим с помощью компьютерной графики на 25 лет. По мнению Юлии Шагельман, вместо этих чудес фильму больше бы пригодились такие проверенные временем штуки, как, например, внятный сценарий и убедительная актерская игра.

Генри Броган (Уилл Смит) — наемный убийца на службе Американского разведывательного управления (sic!). В его непревзойденных профессиональных качествах можно убедиться в первые пять минут экранного времени, когда он ухитряется пристрелить очередную жертву через окно мчащегося на полном ходу поезда за секунду до того, как тот скрывается в тоннеле. Однако Генри уже немолод, и его начинает мучить совесть: 72 убитых человека являются во сне и не дают спокойно смотреть на себя в зеркало. Поэтому он решает уйти на пенсию и мирно удить рыбу у себя в Джорджии, но, разумеется, сделать это легко и просто не получится.

Выясняется, что убитый в поезде человек был не международным террористом, как сказали Генри, а русским (ну а каким еще) ученым, который слишком много знал. От него эту опасную заразу подхватил друг Брогана Джек (Дуглас Ходж) и тоже прожил недолго, после чего управление начинает операцию по устранению самого Генри. Возглавляет ее неприятный тип по имени Клэй Веррис (Клайв Оуэн, после окончания сериала «Больница Никербокер» подвизающийся, кажется, только вот в таких ролях картонных злодеев), который под прикрытием конторы развернул некий проект «Гемини». Поскольку в американских разведшколах латынь, очевидно, не преподают, до поры никто не догадывается, в чем же он заключается.

Прихватив с собой очаровательную, но несгибаемую оперативницу Дэнни (Мэри Элизабет Уинстед) и еще одного старого друга (Бенедикт Вонг в стандартной роли комического азиата, которая в 2019 году выглядит довольно странно), Броган мечется по странам и континентам (Джорджия, Колумбия, Будапешт и снова Джорджия), а за ним по пятам следует посланный Веррисом убийца, такой же неуязвимый и не знающий промаха, как он сам. Потому что это и есть он сам, точнее, его клон, появившийся на свет благодаря разработкам того самого русского ученого, а в нашей реальности — благодаря кудесникам из компании Weta Digital, создавшим пугающе точную цифровую копию молодого Смита.

Синопсис фильма до боли напоминает боевики 1990-х, как и реплики вроде «Скажи это сейчас, иначе скажешь через пять минут, но без зубов». И причиной тому не модная ностальгия, а то, что они действительно были придуманы еще в 1997 году Дарреном Лемке, который значится одним из трех сценаристов «Гемини» вместе с шоураннером «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Билли Рэем, хотя к сценарию приложили руку еще пять человек, подтверждая справедливость поговорки про семь нянек. В то время технологии еще не позволяли омолаживать актеров на четверть века, поэтому проект долго ходил по рукам. Среди кандидатов в режиссеры были, например, Тони Скотт и Джо Карнахан, а в исполнители главной роли — Харрисон Форд, Мел Гибсон, Брэд Питт, Том Круз, Клинт Иствуд, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Шон Коннери и парочка экшен-звезд калибром поменьше. Наконец в 2017 году ставить картину пригласили дважды оскароносца Энга Ли, давно питающего слабость к техническим новшествам: его фильм «Жизнь Пи» (2012) нарисован на компьютере практически полностью, а «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» (2016) снята в формате 120 кадров в секунду, который применен и в «Гемини». Пожалуй, только этим можно объяснить интерес автора, даже комикс превратившего в экзистенциальную драму задолго до того, как это стало мейнстримом («Халк», 2003), к совершенно квадратно-гнездовой истории наемника, которого подставило свое же начальство.

Парадокс в том, что не только в России, но и в мире нет кинотеатров, где можно показать фильм в задуманном авторами виде, со всеми наворотами. Но даже скорости воспроизведения 60 кадров в секунду, создающей по-телевизионному гладкое и четкое изображение, начисто лишенное кинематографической магии, в сочетании с 3D и двумя Уиллами Смитами, ни один из которых не способен изобразить достоверную эмоцию, хватает, чтобы перенести зрителя прямиком в «зловещую долину». Если же отвлечься от гиперреалистической картинки, то за ней обнаруживается стандартное b-movie эпохи видеосалонов в духе «двойной удар, двойной Ван Дамм». Вряд ли такой результат стоит всех потраченных на него лет и усилий. Лучше бы, как сказал сам Генри Броган, Нельсона Манделу клонировали.