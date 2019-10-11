Уголовное дело бывшего сотрудника СОБРа воронежской таможни передано в суд

Воронежский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам СОБРа Воронежской таможни. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. Имя обвиняемого не называется.

Бывшего сотрудника таможни обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По версии следствия, с июня 2017 по февраль 2018 года он контролировал перевозку товаров через белорусскую границу в Смоленской области и «за взятки систематически предоставлял взяткодателю посредством смс-сообщений и телефонных переговоров служебную информацию ограниченного доступа о дислокации мобильных групп из числа должностных лиц таможенных органов либо изменении маршрутов несения службы в приграничной зоне в целях беспрепятственного проезда транспортных средств с плодовоовощной продукцией через границу». По версии следствия, общая сумма взятки превысила 1,5 млн руб. Уголовное дело направлено в Коминтерновский райсуд.

Олег Мухин