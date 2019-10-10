Пенсионные фонды сбросили акции

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сокращают свои вложения в акции. По итогам третьего квартала их доля опустилась ниже 6% от пенсионных накоплений, минимального уровня за пять лет. Во многом сокращение инвестиций связано с внутренней санацией своих портфелей ряда НПФ. Впрочем, рыночных долевых инструментов для крупных фондов мало, к тому же их волатильность на коротких периодах заставляет НПФ делать выбор в пользу долговых инструментов.

Вложения пенсионных накоплений в акции на конец третьего квартала 2019 года достигли минимума за пять лет, свидетельствуют расчеты “Ъ” на основе данных НПФ (см. “Ъ” от 20 сентября). Суммарно 29 НПФ (3 НПФ не раскрыли портфели по пенсионным накоплениям, а у фонда «Ростех» продолжительное время не работает сайт), на которые приходится 99,6% аккумулированных накоплений, вложили в акции около 160 млрд руб. (или менее 6% агрегированного инвестпортфеля). Кварталом ранее, согласно данным ЦБ, их инвестиции составляли 201,5 млрд руб. Таким образом, вложения в акции сократились почти на 20%. Меньше пенсионных накоплений НПФ держали в акциях лишь в конце первого квартала 2015 года (94,2 млрд руб.). Минимальная доля такая вложений была зафиксирована в конце третьего квартала 2014 года (4,5% от инвестпортфеля).

Пик вложений в акции фондами пришелся на середину 2017 года, тогда подобные инвестиции достигали более 430 млрд руб. (почти 17,8% пенсионных накоплений). Во многом это было связано с нерыночными вложениями ряда крупных частных фондов, принадлежащих финансовым группам (см. “Ъ” от 22 апреля). Однако после санации трех крупнейших частных банков и начала оздоровления несколькими частными фондами своих портфелей доля акций стала резко сокращаться и с начала этого года стабилизировалась на уровне 200 млрд руб. (более 7% от инвестпортфеля). Во втором квартале вложения в долевые инструменты незначительно выросли на фоне дивидендных выплат российских компаний (см. “Ъ” от 23 сентября).

Однако в третьем квартале продолжилось избавление портфелей пенсионных накоплений от акций, в том числе за счет продолжения санации портфелей (см. “Ъ” от 1 августа, 23 августа, 27 сентября), а также после закрытия дивидендных гэпов. «В третьем квартале НПФ выходили из спекулятивных бумаг и возвращались в корпоративные облигации или репо»,— отмечает руководитель инвестиционного департамента НПФ «Сафмар» Андрей Есин. Как указывают в Ханты-Мансийском НПФ, выход из акций после значительного роста индекса Мосбиржи «свидетельствует о фиксации прибыли».

В июле на Международном финансовом конгрессе директор департамента коллективных инвестиций ЦБ Кирилл Пронин не исключал увеличения доли акций в портфелях НПФ «в случае продолжения цикла снижения процентных ставок в России». В качестве примера он указал на тенденцию, наметившуюся в европейских пенсионных фондах в последние десять лет. При этом, по его словам, Банк России провел модельное стресс-тестирование кратного увеличения акций в портфелях крупнейших НПФ. По его словам, фондами мог быть «забит» и 40-процентный лимит на такие вложения без негативных последствий для фондов.

«После снижения ставок возросла относительная долгосрочная привлекательность акций и облигаций, привязанных к инфляции»,— указывают в НПФ Сбербанка и отмечают потенциал таких долевых инструментов «после снижения доходности госбумаг». Однако, как отмечают частные фонды, для сформированных у НПФ пенсионных средств российские рынок акций слишком мал. «По такому параметру, как ликвидность, не более десятка эмитентов соответствуют запросам крупных фондов»,— оценивает господин Есин. «Круг рыночных эмитентов по акциям ограничен»,— соглашаются в Национальном НПФ. «С одной стороны, со всех сторон можно услышать заявления о том, что НПФ — это долгосрочные инвесторы. С другой — доходность, желательно выше инфляции, надо показывать ежегодно»,— отмечает Андрей Есин. Но акции, по его словам, придают волатильность портфелю НПФ, поэтому фонды вынуждены выбирать инструменты с фиксированной доходностью, которые могут приносить доход на коротких отрезках времени.

Илья Усов