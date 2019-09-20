ЦБ начислит доход

Банк России обязал негосударственные пенсионные фонды (НПФ) раскрывать разнесенную по счетам клиентов доходность. Сейчас НПФ публикуют результаты по своему усмотрению. На фоне усиления конкуренции между частными фондами и «заморозки» отчислений в систему обязательного пенсионного страхования — это шаг в правильном направлении, говорят эксперты. Но регулятор не требует публикации исторических данных, то есть в поле внимания не попадут не слишком хорошие результаты некоторых НПФ.

ЦБ опубликовал указание по обязательному раскрытию НПФ информации, большая часть положений которого вступает в силу в конце сентября. Переходный период до середины 2021 года оставлен только для данных по инвестиционным портфелям по пенсионным накоплениям и резервам, которые фонды должны публиковать в разбивке по эмитентам в ежемесячном формате с лагом в полгода (см. “Ъ” от 18 апреля).

Помимо обязательного раскрытия сведений об органах управления, членах совета директоров, ряде сотрудников и основных документах фондам придется публиковать информацию о доходностях по пенсионным накоплениям и резервам. Главная страница сайта должна содержать ссылку, которая будет однозначно «указывать на содержание информации». По действующим нормам, фонды обязаны раскрывать на сайте информацию «о результате инвестирования» пенсионных накоплений и резервов, но где конкретно — не указано. К тому же расплывчатая фраза позволяет фондам публиковать на сайте «результаты инвестирования» в различных форматах.

Теперь НПФ придется отражать на сайте именно доходность, разнесенную по счетам клиентов, а она может значительно отличаться от общей для фонда. Так, в прошлом году средняя полученная доходность по пенсионным накоплениям была больше разнесенной по счетам на 1 процентный пункт (п. п.), а в позапрошлом — на 1,6 п. п. (см. “Ъ” от 17 мая).

Сейчас данные по разнесенным доходностям публикуются в специальных формах в отчетности НПФ по обязательным стандартам бухучета (ОСБУ), которую большинство фондов публикуют во втором квартале. В этой отчетности доходность представлена за пять лет. В указании ЦБ говорится, что данные о разнесенной доходности теперь будут раскрываться вместе с предоставлением регулятору годовой отчетности, то есть до конца первого квартала. Информация должна присутствовать на сайте фонда в течение десяти лет со дня ее раскрытия.

В официальных комментариях фонды, раскрывающие данные по начисленной доходности на своих сайтах, поддерживают документ ЦБ. Меры регулятора «необходимы для повышения прозрачности работы фонда и более понятного изложения ключевой информации для клиентов», говорят в фонде «Сафмар». «Это поможет прийти к единым стандартам раскрытия информации о деятельности НПФ и проводить сравнительный анализ доходности фондов»,— добавляют в Национальном НПФ.

«Стандартизация и унификация обязательного раскрытия доходности, тем более реально получаемой клиентом,— движение в правильном направлении»,— говорит глава департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева. По ее словам, показатель начисленной доходности важен на фоне усиления конкуренции между НПФ (см. “Ъ” от 13 мая), а также в связи с тем фактом, что единственным источником роста пенсионных накоплений остался инвестиционный доход. Эксперт обращает внимание, что ЦБ не стал предписывать раскрывать историческую доходность – «по-видимому, из-за того, что не хочет делать акцент на низких результатах прошлых лет ряда НПФ».

Илья Усов