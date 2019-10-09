В Кургане возбуждено уголовное дело по факту работы нелегального крематория

Следственные органы Курганской области возбудили уголовное дело после обнаружения в региональном центре нелегального склада медицинских отходов, где не только хранили опасные биологические материалы, но и сжигали в печах.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в ходе проверки выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере обращения с отходами. Установлено, что на территории Кургана, на улице Омская 179 «б», в необорудованном помещении складируют и утилизируют в самодельной печи медицинские отходы с выбросом в атмосферный воздух вредных веществ.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Устанавливаются обстоятельства размещения отходов и причастные к этому лица. Расследование дела контролирует прокуратура.