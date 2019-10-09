Гостиницу «Дели» выставили на продажу за 700 млн рублей А мэрия собирается снести ее в следующем году

Собственник недостроенной гостиницы «Дели», расположенной около цирка на улице Куйбышева, 36 решили продать долгострой. Об этих планах сообщил собеседник в администрации города. Незавершенный объект площадью 26 тыс. кв. метров предлагается инвесторам за 700 млн руб. По его словам, в здании предлагают все-таки реализовать проект гостиницы или офисного центра.

Застройщик этой территории — ТДЦ «Мегаполис» (принадлежит бизнесмену Сергею Флеганову).

Строительство гостиницы «Дели» началось в 1995 году. В 1997 году работы прекратились, а владеющая зданием российско-индийская компания «Екатеринбург-Дели» заявила о ликвидации. В 2016 году собственники завили о возобновлении работ, которые должны были занять около года, но строительство снова было остановлено.

Мэр Александр Высокинский 3 октября в эфире «Эхо Москвы - Екатеринбург» заявил, что в следующем году закончится срок аренды земли под недостроем и город намерен начать судебные процедуры для ее сноса. Глава города заявил, что этот участок входит в новую градостроительную концепцию «Цирк — ледовая арена». Сейчас мэрия разрабатывает проект новой набережной, в этой концепции нет гостиницы «Дели».

Представитель собственника обещал дать комментарий позже.