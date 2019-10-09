Адвокат предоставила новое видео в защиту Жукова

Мосгорсуд рассматривает апелляционную жалобу на приговор Кириллу Жукову, которого осудили на три года колонии общего режима за «удар по шлему росгвардейца» на акции протеста 27 июля в Москве. В ходе заседания адвокат господина Жукова Светлана Байтурина попросила приобщить к материалам дела видеозапись, сделанную очевидцем Матвеем Заславским. Как рассказала “Ъ” госпожа Байтурина, Матвей Заславский «вышел на защитников Жукова уже после вынесения приговора Тверским судом», поэтому адвокат «ранее не располагала данным доказательством невиновности Кирилла».

«Если замедлить видеозапись, то становится очевидным — не было не то что удара по шлему росгвардейца Мадреймова, но даже касания»,— заявила госпожа Байтурина.

Также адвокат сообщила, что сегодня на входе в здание Мосгорсуда приставы «не позволили пронести шлем росгвардейца, аналогичный тому, что был на пострадавшем 27 июля». Сергей Жуков, отец осуждённого, сообщил “Ъ”, что накануне заседания адвокат его сына вместе с добровольцами «проводили эксперимент с использованием шлема на предмет болевых ощущений от ремешка при откидывании головы назад». По словам Светланы Байтуриной, приставы не объяснили причину изъятия шлема при входе в здание Мосгорсуда и отказались предоставить инструкции, позволяющие изъять шлем.

На стадии дополнений к судебному следствию Светлана Байтурина заявила ходатайство о вызове свидетелем на заседание свидетеля Матвея Заславского, который «располагает видеозаписью, доказывающей невиновность Кирилла Жукова». Госпожа Байтурина просила суд допросить господина Заславского и рассмотреть сделанную им видеозапись. «Из видео также следует, что шлем на голове потерпевшего застегнут не был, а значит и боль от ремешка шлема причинена не была»,— подчеркнула госпожа Байтурина.

Напомним, Кирилла Жукова признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). По версии следствия, он совершил преступление на несогласованной акции протеста 27 июля.

Подробнее о приговоре госопдину Жукову читайте в публикации “Ъ” «Все идет по плану».