Власти Алтая подписали соглашение с инвестором казино в игорной зоне «Сибирская монета»

Власти Алтайского края подписали соглашение с ООО «Золотая ласточка 8» о реализации инвестпроекта по строительству развлекательного комплекса на территории игорной зоны «Сибирская монета». Как ранее сообщал «Ъ», проект был одобрен на инвестсовете региона в начале сентября. Общий объем инвестиций составит 3,6 млрд руб. Планируется. Что в игорной зоне на двух земельных участках площадью 9,5 га будет построен слот-зал на 300-игровых автоматов и 10 игорных столов. Строительство начнется в 2020 году. На втором этапе будет построен гостиничный комплекс площадью 10 тыс. кв м. на 150 номеров. Строительство начнется в 2021 году. Третий этап предполагает строительство казино на 5 тыс. кв м, а также зоны отдыха.

Как комментировал в сентябре «Ъ» соинвестор проекта Алексей Сакварелидзе, планируется, что отель будет работать на условиях франшизы под брендом одной из- международных гостиничных сетей. Назвать ее он отказался, сославшись на условия конфиденциальности соглашения. «Договоренность с брендом уже достигнута. Управлять отелем будет международный оператор. Назвать его мы сможем, приступив к этапу строительства отеля». – сказал он. По его оценкам, окупаемость проекта в целом составит около 10 лет. «Это нормальный срок для такого проекта, учитывая рост туристического потока на Алтае, развитие особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь», курорта Манжерок и обновление аэропорта Горно-Алтайска. Сегодня в регионе единичные отели могут предложить высокий уровень сервиса туристам», - сказал Алексей Сакварелидзе.

В настоящее время в «Сибирской монете» работает одно казино Altai Palace, открытое в 2014 году. Им управляет ООО «Алти» совладельцем которого является Алексей Сакварелидзе (30%). ООО «Золотая ласточка 8» принадлежит (100%) Алексею Сакварелидзе. «Сибирская монета» находится в 280 км от Барнаула, ее площадь - 2,3 тыс. га.

Оксана Павлова