Глава РФПИ награжден саудовским Орденом имени короля Абдель-Азиза

Министр обороны Саудовской Аравии, наследный принц Мухаммед бен Сальман вручил генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллу Дмитриеву высшую награду королевства — Орден имени короля Абдель-Азиза II степени. Об этом сообщила “Ъ” пресс-служба РФПИ.

Орден короля Абдель-Азиза (первый король Саудовской Аравии) — высший знак отличия в королевстве. Кирилл Дмитриев стал вторым россиянином, получившим эту награду. Орден был вручен президенту России Владимиру Путину во время его первого визита в Саудовскую Аравию в 2007 году.

Церемония награждения прошла в Эр-Рияде в преддверии визита президента России Владимира Путина в Королевство Саудовскую Аравию (КСА), запланированного на середину октября. На вручении награды присутствовали новый министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман, министр национальной гвардии принц Абдалла бен Бандар, а также государственный министр Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

«Для меня большая честь принять высшую награду Королевства Саудовская Аравия. Отношения между нашими странами интенсивно развиваются по всем направлениям двустороннего сотрудничества, и я крайне признателен за столь высокую оценку усилий Российского фонда прямых инвестиций»,— заявил Кирилл Дмитриев после вручения награды. Он подчеркнул, что «укрепление не только экономического, но и культурного партнерства взаимно обогатит народы РФ и КСА, позволит реализовать огромный потенциал сотрудничества и многократно увеличить количество совместных проектов в будущем».

Марианна Беленькая