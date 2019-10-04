Team Putin поселится в бутике Aizel

Вместо бутика Christian Louboutin на Большой Дмитровке появится магазин одежды патриотической направленности Aizel x Team Putin. Рабочих, монтирующих такую вывеску над дверями магазина, заметили авторы Telegram-канала The Blueprint. Представители дизайнера Айсель Трудел подтвердили РБК, что бутик с капсульной коллекцией откроется 8 октября. В приглашении на открытие магазина говорится, что на вещах используют принты ивановских ситцев 20-х и 30-х, а также изображения героев «Союзмультфильма».

В этом году Айсель Трудел вошла в список самых влиятельных людей мировой модной индустрии The Business of Fashion. Подробнее о ее бренде — в справке “Ъ FM”:

Бренд Aizel принадлежит Landau Fashion Group. Эта компания владеет правами на открытие в России магазинов Marc Jacobs, Christian Louboutin, Agent Provocateur и других. В Москве уже есть бутик Aizel, он находится в Столешниковом переулке рядом с магазинами Louis Vuitton и Prada. У дизайнера также есть интернет-магазин, где можно купить вещи брендов Stella McCartney, Emilio Pucci, Missoni и других. В компанию Айсель Трудел инвестировала компания экс-главы администрации президента Александра Волошина Genome Ventures.

В приглашении на открытие бутика Айсель говорится, что Team Putin — это движение хоккеиста Александра Овечкина. На самом деле, это движение называется Putin Team. О его создании спортсмен объявил два года назад. Его члены занимаются тем, что проводят мероприятия в разных городах России. Пресс-секретарь движения Константин Ткаченко рассказал “Ъ FM”, что с предложениями о сотрудничестве к ним не обращались, но отметил, что название Putin Team может использовать кто угодно: «Неформальное движение Putin Team не имеет отношения к данному магазину. Но, поскольку оно неформальное, каждый желающий может использовать символику, логотип исключительно в добрых целях».

Образ Владимира Путина используют многие российские и зарубежные дизайнеры. Это помогает брендам привлечь внимание большой аудитории, отмечает гендиректор компании Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс: «Энди Уорхол, например, популяризировал Мао Цзэдуна, а британская королева — это вообще самый популярный принт на футболках. Путин является не менее популярным героем. Одним из стартовых выстрелов была серия принтов на президентские футболки от бренда “Армия России”. Это был черно-белый графический принт, который был подписан: “Самый вежливый из людей”, розовые футболки известные от Дениса Симачева, где протокольный портрет президента окружен нежной марципановой рамочкой. Дизайнер Катя Добрякова создала ироничное стильное черно-белое графическое изображение Путина, как интерпретацию обложки журнала Time. Работать на кобрендинге с президентом стремятся не только российские дизайнеры. Так, очень популярный американский дизайнер стритовой моды Херон Престон представил футболку с портретом Владимира Путина, которая была выполнена стразами.

Принты, которые используют популярные, известные, узнаваемые изображения,— это самый лучший способ привлечь внимание к своему бренду. Безусловно, это очень эффективный инструмент, это фактически кобрендинг с известной маркой».

В феврале компания «Меркурий-Регионы», которая принадлежит Айсель Трудел, обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака Putin Team. Как отмечает РБК, товарный знак пока не зарегистрирован.

Анна Никитина