Черное и белое

Автомобили Matra у нас в основном известны тем, что один спорткар этой марки в 1965 году был подарен директором французской фирмы Юрию Гагарину. Неизвестно, что двигало дарителем: может, искреннее желание подарить первому в мире космонавту хороший спортивный автомобиль, а может, и завуалированный тонкий расчет. Но фотографии Гагарина и его купе Matra Bonnet Djet VS облетели весь мир, сделав марке хорошую рекламу. Спустя шесть лет Matra провернула еще один удачный рекламный трюк, заставивший о себе говорить.

Сексуальная революция ворвалась на автосалоны в шестидесятые, когда студенты бунтовали, хиппи кайфовали, а более почтенная публика откровенно пялилась на все более оголяющихся стендисток, манящих взор куда сильнее, чем самые последние новинки автопрома. Сначала с них исчезла верхняя одежда, за ней – нижнее белье, но не сразу, а постепенно. Со временем и модели топлесс стали обыденностью, и тогда их сменили полностью обнаженные, но ненадолго: требовалось еще что-то новое.

Но нашлись идеи, способные удивить: в январе 1971 года на Racing Car Show в лондонской Olympia на гоночной Matra 120VS восседала обнаженная темнокожая модель, в то время как другие девушки относились к белой расе. Почему из всех автомобилей она уселась именно на Matra 120VS – остается неизвестным, как и имя самой модели, никак не увековеченное в автомобильной истории, в отличие от парочки Хелен Джонс и Сьюзан Шау, впервые раздевшихся полностью в том же 1971 году.

Единственный элемент одежды на темнокожей модели – белого цвета, видимо, подобран для контраста. Черно-белые фото не позволяют распознать цвет автомобиля, но известно, что гоночные Matra тех лет были бело-голубыми. Модель сидит над логотипом французской компании Elf, выпускавшей моторное масло и спонсировавшей гоночное подразделение Equipe Matra Elf. Нанесенный наискосок номер 34 не соответствует ни одной гонке, возможно, его просто присвоили выставочному экземпляру.

Matra 120VS – пятый и последний гоночный автомобиль, созданный для участия в классе Формула 1. Дебют состоялся на Гран-при Южной Африки 7 марта 1970 года, где Жан-Пьер Бельтуаз занял четвертое место, а Анри Пескароло – вообще седьмое. С примерно такими результатами для обоих прошел весь чемпионат 1970 года, за исключением Гран-при Италии, где Бельтуаз каким-то образом умудрился прийти третьим. То есть в целом это был полный провал. И только безвестная ныне темнокожая модель, обнажившая свою грудь на лондонском Racing Car Show, предоставила фирме Matra какой-никакой, а повод говорить о себе.

Иван Баранцев