CNBC: в следующем году цена на золото может вырасти до $2 тыс. за унцию

Цены на золото в следующем году могут вырасти на 30% — до $2 тыс. за унцию, сообщил в интервью телеканалу CNBC президент и стратегический аналитик компании Independent Strategy Дэвид Рош.

«Мое чутье говорит мне, что на фоне всего текущего негатива в отношении фидуциарных денег (не обеспеченные золотом деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления.— “Ъ”), которого будет становиться еще больше, люди начнут искать себе альтернативную валюту,— считает аналитик.— Золото — хорошая альтернативная валюта, потому что она безопасна и ее владение ничего не стоит по сравнению с негативными ставками по депозитам».

В связи с этим господин Рош полагает, что с нынешних $1,5 тыс. за унцию цена вырастет до $1,6 тыс. к концу текущего года, а в следующем может перевалить за $2 тыс.

Евгений Хвостик