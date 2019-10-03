ФНС заблокировала банковские счета «Корпорации развития»

Межрайонная инспекция ФНС №8 по Ханты-Мансийскому автономному округу приостановила операции по банковским счетам АО «Корпорация развития» (бывший «Урал промышленный — Урал Полярный»). По данным «СПАРК-Интерфакс», 1 октября налоговая служба заблокировала счета в СКБ-банке, Сбербанке, Газпромбанке, Росбанке, Альфа-Банке и других кредитных организациях. 30 сентября компания была включена в «негативный реестр юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов».

По последним данным «СПАРК-Интерфакс», в отношении «Корпорации развития» в июле было открыто два исполнительных производства на общую сумму 88,1 тыс. руб. Предметом указано «взыскание налогов и сборов, включая пени». Как сообщили “Ъ-Урал” в Ленинском райотделе приставов Екатеринбурга, который взыскивает задолженность, сумма уже погашена. «Сегодня у организации нет долгов»,— уточнили там.

Ограничение по операциям «Корпорации развития» налоговая служба применяет не впервые: в августе счета компании блокировала МРИ ФНС №31 по Москве, в июне и июле — каждая налоговая служба поочередно.

В пресс-службе «Корпорации развития» не ответили на запрос “Ъ-Урал”.

АО «Корпорация развития» (ранее корпорация «Урал промышленный – Урал полярный») зарегистрировано в августе 2006 года. Организация расположена в Екатеринбурге (Свердловская область), среди ее акционеров указаны департаменты по управлению имущества Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Основным видом деятельности является управление холдинг-компаниями. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток общества в 2018 году составил более 4 млн руб. (в 2017 году — 428,5 тыс. руб.). Предполагалось, что корпорация должна участвовать в разведке месторождений, строительстве железных дорог и объектов электроэнергетики. Она неоднократно критиковалась за неэффективную деятельность. При этом акционеры вложили в нее порядка 30 млрд руб.

Дарья Соколова